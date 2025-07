La reforma en Reino Unido que busca que menores de 16 años puedan votar que reaviva el debate en Chile

Reino Unido anunció que planean realizar la reforma a su sistema de elecciones más importante de los últimos tiempos. Rebajar la edad para votar de 18 a 16 años en todas las elecciones. “Hoy cumplimos nuestra promesa de otorgar el derecho a voto a los jóvenes de 16 y 17 años”, escribió la viceprimera ministra, Angela Rayner, en su cuenta de X.

“Los jóvenes ya contribuyen a la sociedad trabajando, pagando impuestos y sirviendo en el Ejército. Es justo que puedan expresar su opinión sobre los temas que les afectan“, añadió en dicha red social. No se trata de una discusión única en el mundo. Este tipo de debates ya se han realizado en otros países donde la edad para votar es menor a los 18 años, como en Argentina.

Today we’re delivering on our promise to give 16 and 17 year olds the right to vote.



Young people already contribute to society by working, paying taxes and serving in the military. It's only right they can have a say on the issues that affect them. #VotesAt16