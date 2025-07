“Duele ver cómo se va apagando”: Hijo de Julio Jung revela el presente de su padre internado en una residencia para adultos mayores

El actor nacional, ícono del teatro, cine y televisión, atraviesa un delicado momento de salud. Su hijo, también actor, comenta que padece "demencia senil" y que decidió hacer público el diagnóstico para visibilizar las dificultades que enfrentan muchas familias al cuidar a personas mayores.

El pasado mes de enero, el director chileno Jorge López Sotomayor y la productora Paola Lertora, llegaron hasta el Ministerio de las Culturas, Carolina Arredondo, para una reunión. La razón, poder homenajear en vida al destacado chileno actor Julio Jung, uno de los más premiados en el extranjero por sus actuaciones en películas como Amnesia, Coronación y Cachimba.

Los organizadores de la reunión, pidieron que este homenaje fuese en vida y no post morten, como suele suceder con emblemáticos actores. Esto en el marco, del termino de la grabación el regreso de “La tercera oreja”, un famoso programa de radio chileno de los años 70, donde Jung fue el narrador. Además, expresaron su preocupación por el delicado estado de salud del actor.

La grabación del programa podría ser uno de los últimos proyectos en que el actor participe. Esto, porque el actor está internado hace dos años en el hogar de ancianos Buonavita Chicureo y hoy sufre los padecimientos de su avanzada edad, 83 años. La misma institución compartió una foto del actor en una dinámica, la que rapidamente se viralizo y llamó la atención por la “reaparición” del actor en uno de estos centros.

Sin embargo, hoy la imagen ya no está disponible. La instantánea no fue autorizada por la familia y fue retirada de las redes sociales por la institución. La publicación generó preguntas sobre el estado de salud del actor, quien actualmente reside en este lugar, ubicado en la zona norte de la ciudad. No había más información disponible al respecto.

La palabra de Julio Jung hijo

Su hijo, Julio Jung, también actor e integrante del elenco de Detrás del Muro de Chilevisión, se refirió a la actual situación de su padre. El reconocido actor hoy padece de un deterioro cognitivo asociado al envejecimiento, y desde hace dos años reside en la mencionada casa de reposo.

“Esto se le gatilló a mi padre desde la pandemia. Coincidió con su cumpleaños número 80. Ese año no pudimos entrar a saludarlo con mi hija y terminamos desde la calle viendo cómo él se asomaba al balcón”, relata el hijo de Jung.

Cuenta que, durante el encierro, comenzó a notar un cambio en su padre: un deterioro que al principio atribuyeron a la edad, pero que con el tiempo se fue agudizando, lo que impactó directamente en su cuidado dentro del hogar. En un comienzo, era su esposa quien estaba a cargo.

Una dura decisión

Con el avance del deterioro, fue su pareja quien debió asumir por completo los cuidados del actor. También contaron con un cuidador de día y, más adelante, uno de noche. Sin embargo, algunos episodios más agresivos empujaron a la familia a tomar una decisión difícil. “Fue una decisión dura entre su mujer y yo”, dice su hijo, reconociendo que para ella ya era insostenible mantenerlo en casa.

Así dieron con la casa de reposo donde hoy vive el actor. El recinto ofrece, entre otras cosas, atención personalizada y estadías flexibles, que pueden ser incluso diarias.

Julio Jung explica que allí vive gente que voluntariamente decide ingresar, vende sus propiedades y busca pasar sus últimos años acompañada. Sobre el proceso de dejar a su padre en ese lugar, dice que ha sido doloroso, y que ha tenido que hacer un duelo: el de perder la figura de su padre tanto en lo cotidiano como en lo artístico, ya que incluso llegaron a protagonizar obras juntos. “Todos tenemos un papá que es nuestro héroe, y duele ver cómo se va apagando”, reflexiona sobre su relación actual con el también actor.

Jung hijo añade que, a pesar de lo doloroso que puede ser hablar del tema, le gustaría que se abriera más el debate en torno a los cuidados de los adultos mayores. “La tercera edad tiene derecho a vivir con dignidad, lo más dignamente posible. Por eso, aunque suene como un chiste, si después de todo esto terminara saliendo una ‘Ley Julio Jung’, una ley real para la tercera edad —una ley que juro yo impulsaría—, sería fantástico. Sería muy lindo. Porque no es fácil”.

Los últimos trabajos de Julio Jung

La última obra en la que trabajó Julio Jung fue Me cargan los optimistas, donde compartió elenco con Constanza Mackenna, Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez. Su último ciclo fue justo antes de la pandemia. La premisa de la obra era que un hombre de 78 años, que debido a su estado de salud ya no puede vivir solo en su departamento, termina —a pesar de ser un hombre gruñón— aceptando la propuesta de su hijo para arrendarle una habitación a una estudiante recién llegada a la ciudad.

El próximo mes de agosto, su hijo adelanta la presentación de una película que el actor grabó hace años: Réplicas, en la que actúa junto a Francisca Lewin. La cinta será exhibida en la Cineteca del Centro Cultural La Moneda, también como un gesto de homenaje, dirigido por el director Diego Gonzalez Durney.

Tanto La Tercera Oreja como la presentación de esta película inédita se sumarán a la extensa trayectoria del actor, quien fue galardonado en el Festival de Cine de La Habana y en el de Huelva, España. Además, participó en televisión en programas como Mediomundo junto a Andrés Rillón, emitido por Canal 13. Su carrera incluye, además, un extenso listado de obras de teatro e incluso la creación de su propia compañía.

Quien también fue concejal de Providencia ha recibido homenajes en vida, como la Medalla Honorífica entregada por la Cámara de Diputados en 2009. En 2018, recibió un reconocimiento por parte del Sindicato de Actores de Chile (SIDARTE) por su destacada trayectoria en la actuación. Sin embargo, hoy sus cercanos y quienes trabajaron con él quieren seguir enalteciendo la figura de uno de los rostros más aplaudidos del circuito nacional, que actualmente vive sus años de descanso en una casa de reposo.