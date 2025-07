Venta de un celular en estación Bío Bío terminó en balacera en torniquetes: Metro asegura que arma era de balines

En medio de una compra venta de un teléfono celular, dos sujetos se enfrascaron en una discusión en los torniquetes de la estación Bío Bío de la Línea 6 del Metro. Fue en ese contexto que uno de ellos habría disparado con lo que, hasta el momento, se cree que fue un arma de fogueo.

Compartir

Una violenta situación se vivió la tarde de este martes en la estación Bío Bío de la Línea 6 del Metro, luego de que una venta informal de un teléfono celular terminara en una balacera y robo.

De acuerdo a los antecedentes entregados por autoridades, dos hombres se reunieron en el área de torniquetes de la estación Bío Bío para concretar una compra venta de un dispositivo móvil. Sin embargo, el trato no llegó a buen término, ya que el comprador no habría quedado conforme con el equipo ofrecido y decidió no concretar la adquisición.

Fue en medio de esta situación que se habría generado una discusión entre ambos que escaló rápidamente hasta transformarse en una pelea. En ese contexto, el supuesto vendedor habría arrebatado cerca de $800 mil al sujeto que planeaba comprar el teléfono.

Ante el robo, la víctima extrajo un arma, que se cree que habría sido de fogueo, y efectuó disparos en medio del flujo habitual de pasajeros en la estación. Los disparos no causaron heridos, pero generaron pánico y obligaron a evacuar la estación.

Mientras el sujeto que robó el dinero escapó del lugar, el otro hombre fue detenido por Carabineros.

La policía uniformada investiga los hechos para esclarecer las responsabilidades y confirmar si el arma utilizada tenía capacidad de fuego real. Además, se revisan las cámaras de seguridad del Metro para ubicar al sujeto que se dio a la fuga.

Metro de Santiago emitió una declaración sobre el hecho, en la que señala que el equipo de seguridad del recinto “retuvo a un individuo que habría efectuado un disparo a una persona tras un intercambio comercial, presumiblemente con un arma de balines”.

“De acuerdo con los protocolos establecidos, el equipo de seguridad de Metro procedió a controlar la situación y retuvo al agresor, entregándolo a Carabineros. Al mismo tiempo, el personal de estación entregó apoyo inmediato y asistencia a la persona herida”, agregó la empresa.

Junto con ello, indicaron que todos los antecedentes e imágenes están siendo entregados a las instituciones de justicia y seguridad.