Los factores que impidieron que Eduardo Vargas llegara a Universidad de Chile y ahora sea refuerzo de Audax Italiano 

El bicampeón chileno vuelve a tierras nacionales después de 14 años para firmar por el conjunto itálico hasta finales de temporada. A pesar de los esfuerzos del equipo de Gustavo Álvarez por contar con el delantero, las negociaciones con Azul Azul nunca llegaron a buen puerto. "Es probable que venga y marque goles como siempre lo ha hecho”, comenta Jorge Aravena, el técnico que lo descubrió en Cobreloa.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Otro nombre más de la generación dorada está de vuelta en el país. Después de 14 años, Eduardo Vargas vuelve a Chile, pero no para jugar en Universidad de Chile, sino que en Audax Italiano, el sublíder del Campeonato Nacional.

Vargas, luego de destrabar su salida de Nacional de Uruguay, firmó por 6 meses con el equipo itálico, por lo que vestirá la camiseta audina hasta el final del campeonato. Pasado el medio día, Audax Italiano oficializó la llegada de “Turboman” al equipo.

Uno de los factores que impidió su llegada a los azules fue el aspecto económico. Así lo reveló en una radio local el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, la semana pasada. “Eduardo vuelve (a Uruguay) porque no llegó a un arreglo con la U. de Chile. La oferta que le hicieron no colmó las expectativas y nos pidió volver”.

“El apresuramiento con la U. de Chile era porque el viernes vencía el plazo para inscribir jugadores para la Copa Sudamericana. Pero bueno, le hicieron una oferta que no lo colmó o no sé, parece que fue media ridícula. Él nos pidió entrenar acá y le dijimos que no había ningún problema”, aseguró el vicepresidente de Nacional.

Al mismo tiempo, Johnny Herrera, histórico portero azul y actual panelista de TNT Sports, responsabilizó a la dirigencia azul por la caída de este fichaje. “Apareció el teléfono rojo y los que realmente mandan en la U no lo quisieron. Él valora ese esfuerzo de Audax, en la U no le ofrecieron ser el que más gana. El punto negro son los que mandan, los que se esconden”.

La llegada de Vargas a Audax Italiano

Este refuerzo es un reflejo de que el conjunto de Juan José Ribera no se quiere despotenciar de cara a la segunda rueda. Por eso, suma un acompañante de peso para Leonardo Valencia, uno de los goleadores del campeonato con nueve tantos.

Además, los audinos son el segundo equipo más goleador del torneo nacional con 29 goles, solamente es superado por Universidad de Chile, que ha marcado 35 anotaciones en 16 encuentros.

Desde lo numérico, Vargas no llega en su mejor momento. En Nacional, su último club, jugó 16 partidos y solamente anotó dos goles. La temporada anterior a esa, tuvo un poco más de regularidad y en Atlético Mineiro disputó 38 partidos, aportando nueve goles y tres asistencias.

Este será el tercer equipo a nivel nacional en el que juega “Turboman”, ya lo hizo en Cobreloa, club que se formó, para luego partir a Universidad de Chile, en donde fue bicampeón en el torneo nacional y campeón de Copa Sudamericana.

La palabra de Jorge Aravena, el técnico que descubrió al delantero

Justamente, en el conjunto loíno, el que lo descubrió fue Jorge Aravena, entrenador y reconocido mediocampista de Universidad Católica. Por eso, DLT Sports conversó en exclusiva con el “Mortero” sobre Vargas.

“A Eduardo Vargas lo descubrí gracias a que me llamó un conocido y me dijo ‘sabes Jorge te tengo un jugador increíble que es delantero’ así que le dije que me lo trajera”, comenzó diciendo.

“Llegó a Calama, yo estaba en Cobreloa, lo hicimos entrenar, hicimos fútbol. Y la verdad que es cierto que en el primer entrenamiento tuvo una personalidad increíble, encaraba, remataba al arco, tiraba a centros. Así que hablé con los directivos de Cobreloa para que lo contrataran”, complementó.

Sobre su vuelta al fútbol chileno, Aravena comentó: “Está en un momento bajo de su carrera y le está costando mucho en cada partido. Pero, es probable que venga y marque goles como siempre lo ha hecho”.

Después de una larga teleserie, Eduardo Vargas finalmente será jugador de Audax Italiano, conjunto que actualmente marcha segundo en el Campeonato Nacional, a solamente dos puntos del líder Coquimbo Unido.