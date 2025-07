“Jamás le falté el respeto”: la defensa de Juan de Dios Larraín a la acusación de María Teresa Johns por serie sobre el caso Matute

El director de Fábula negó haber ofendido a la madre de Jorge Matute Johns y aseguró que cuenta con el testimonio del arzobispo Fernando Chomalí para respaldar su versión.

El director de Fábula, Juan de Dios Larraín, se refirió a la acusación de María Teresa Johns, que sostuvo que en una reunión de noviembre fue tratada de cobarde por uno de los dueños de la productora Nacional, en presencia del entonces arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí.

“En realidad fue muy fuerte lo que me dijo. Yo le dije que por qué no había esperado que yo me muriera para hacer una serie y me dijo que yo era una cobarde. Encuentro que es una falta de respeto”, relató la mujer el fin de semana a un medio de Concepción.

Ante esto, Juan de Dios Larraín, a través de una declaración, aseguró que lo señalado por la mujer “no es correcto” y dijo que el propio Chomalí puede dar testimonio de lo ocurrido. “Jamás le falté el respeto. Por el contrario, le expresé mi reconocimiento por ser una mujer de gran valentía”, aseguró en el comunicado.

Además, agregó que “nuestra historia está inspirada en la desaparición y muerte de Jorge Matute Johns, un caso emblemático que ha conmovido a Chile y que aún espera justicia”. Sobre la historia, dice que esta aborda cómo la “inoperancia institucional hiere tanto a las familias como a la confianza en la justicia”.

Para Juan de Dios Larraín, la historia de los Matute simboliza a tantas otras familias que han sufrido lo mismo. “Desde el inicio de nuestra investigación, hemos contado con el valioso testimonio de María Teresa y su hijo Alex. Esperamos seguir manteniendo un diálogo abierto y respetuoso en todo momento”, agregó sobre el proceso de hacer la serie.

“Quiero reiterar nuestra profunda empatía con el dolor de la familia Matute Johns y de todas las familias que aún luchan por encontrar justicia”, cerró el productor en el comunicado compartido este lunes.

María Teresa Johns también manifestó que debido al estrés que le ha generado esta situación bajó 15 kilos. “Yo me pregunto, ¿Qué final va a tener la serie?, ¿Qué serie van a hacer con eso?, ¿Con qué más van a salir ellos para dañarme?”. En ese sentido, agregó que “de momento que empezaron con esto me inquieté, me molesté. Esta baja de peso, estos insomnios se los debo a los hermanos Larraín que más puedo hacer para detener esto“.

“Dejen descansar a Coke en paz, hasta cuándo nos van a hacer daño como madre. Yo estoy agradecida de toda la gente que ha estado conmigo, pero esto ya es el colmo, no puede ser que esta gente porque tiene la plata haga lo que quiera”, pidió.