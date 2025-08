Marcelo Lagos, tras recibir Premio Nacional de Geografía 2025: “Es algo inesperado, pero de alguna forma me hace sentir la tarea cumplida”

"Me siento muy conmovido, no lo esperaba. Generalmente estos premios se dan a las grandes y largas trayectorias, cuando uno ya es muy mayor", señaló Lagos a The Clinic.

El geógrafo e investigador chileno, Dr. Marcelo Lagos López, recibió el Premio Nacional de Geografía 2025 por trayectoria como referente en geografía de riesgos, su labor en la formación de nuevas generaciones y su excepcional contribución a la divulgación científica. Desde la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas explicaron que el reconocimiento se entregó por unanimidad.

“Me siento muy conmovido, no lo esperaba. Generalmente estos premios se dan a las grandes y largas trayectorias, cuando uno ya es muy mayor y está saliendo de la vida académica. Por lo tanto, que me encuentre operativo, a mediana edad, me conmueve porque de alguna forma siento que reconoce la tarea realizada. Esta tarea de darle una mirada importante al rol de la comunicación científica, que no siempre es bien comprendida en la academia, pero que gradualmente con el tiempo ha ido tomando peso y ha sido reconocida y valorada”, explicó Marcelo Lagos en conversación con The Clinic.

La formación de nuevas generaciones

Con respecto a su labor en la formación de nuevos estudiantes, Lagos afirmó que “ha sido una sorpresa permanente en mi vida. En los últimos 10-15 años más, yo diría, es común que se me acerquen jóvenes en la calle, en otras ciudades, incluso en otras partes del mundo, donde me dicen yo estudié lo que estudié porque lo conocí a usted“.

“Para muchos jóvenes fui el primer acercamiento a estas temáticas. Porque aparecía en televisión, porque te acompañaba en el matinal o en la prensa. Yo no me di cuenta que una generación importante de este país creció escuchándome cuando pasaban cosas, cuando un volcán entraba en actividad, o un tsunami llegaba a la costa”, añade. “Es bonito, es algo inesperado, pero que de alguna forma me hace sentir la tarea cumplida. Desde el punto de vista de lograr encantar a tanto joven que en algún minuto a veces no es fácil como construir un camino para el futuro, vas a estudiar esto o esto otro. Es muy satisfactorio”, recalca.

“Tengo 40 mil memes”

Con respecto a su figura en redes sociales, Lagos asegura que “no es que quiera ser el hombre terremoto. Pasa que generalmente el terremoto es como el proceso natural más intenso y recurrente en nuestro país. Pero si hay una aluvión probablemente allí voy a estar. Si hay una erupción volcánica probablemente voy a dar algún tipo de explicación, pero no ocurre todos los días. Hay memes, tengo 40 mil memes, me divierto mucho con eso“.

“Generalmente cuando pasa algo extremo de la naturaleza, los medios de comunicación me piden una opinión técnica. Generalmente la explico, pero la explico desde una geografía física más crítica. La explico desde una posición, desde un lugar que permite que la comunidad comprenda con facilidad ciertas cosas que a veces parecen más complejas”, subraya.

“Me interesa siempre mucho mandar un mensaje de la necesidad de justicia, que el conocimiento debe ser accesible para todas y todos, y que particularmente el Estado debe dar garantías de seguridad. De alguna forma, crear esa intimidad intelectual donde lo difícil se hace fácil. Donde te das cuenta que alguien tiene que ocuparse y tienen que haber responsables, de que lo que está pasando no es una sorpresa ni una casualidad de la naturaleza. Sino que son temas pendientes de planificación urbana, de gobernanzas débiles, del descuido de los ecosistemas frágiles, de pobreza, de desigualdad, de alguna forma aparece esa opinión más crítica desde las comunidades. Y eso evidentemente me llena también. Porque es el deber también del conocimiento compartirlo con todas y todos quienes habitan en este caso nuestro territorio“, comenta Lagos.

“Un tsunami es mucho más peligroso que una ola de viento o una ola de marejada”

Con respecto a algunas críticas que salieron en redes sociales sobre la evacuación de la costa chilena por el tsunami provocado en Chile a raíz de un terremoto en Rusia, Marcelo Lagos hizo hincapié en que se debe entender que “un tsunami es mucho más peligroso que una ola de viento o una ola de marejada. Puedo tener un tsunami de 50 centímetros y puede ser lejos más peligroso que una ola de viento de dos metros. La gente puede decir, no, el tsunami fue pequeño o no inundó casi nada, pero si yo ese día hubiera estado en la costa, o mis niños jugando en la playa, o un pescador en su bote de madera pequeño, es altamente probable hubiese consecuencias y daño probablemente”.

“En el pronóstico cuando ocurre un gran terremoto distante, el cálculo para determinar la altura de ola y cómo se propaga en el océano, es un cálculo que es una estimación y puede haber un margen de error porque son números, es matemáticas. Por lo tanto, otra cosa es lo que llega a la costa de forma real, y ante esa incertidumbre es mejor evacuar que llevarse una sorpresa cuando arriba ciertamente el evento a la costa”, explicó.

“Nadie puede predecir terremotos”

Sobre las personas que dicen predecir terremotos u otras catástrofes, Lagos es claro: “La verdad es que yo no opino sobre ese tema, los medios de comunicación opinan permanentemente. Lo primero que yo te diría es que no conozco a nadie que prediga terremotos. Nadie puede predecir terremotos hoy día en el mundo, sino no tendríamos víctimas ni muertes por terremotos, porque toda la gente sabría que viene el terremoto y estaría en un lugar seguro”.

“Si a ti alguien te dice que es capaz de predecir, avísame por favor porque evitaríamos muerte, destrucción, víctimas, daño en todo el mundo. Los hechos revelan que este tipo de fenómenos hoy día todavía no pueden ser predichos por la ciencia. Existen distintas metodologías, unas más robustas que otras, pero ninguna es categórica en decirte dónde, cuándo, qué magnitud, a qué profundidad. Entonces, yo creo que es desinformar cuando tú usas la palabra que hay gente que predice, porque eso no existe”, añade Marcelo Lagos.