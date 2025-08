Política 5 de Agosto de 2025 Los $48 millones que ME-O desembolsó en publicidad en empresa de Facebook y que lo ayudó a superar meta de recolección de firmas

El candidato independiente, que dijo haber recolectado los patrocinios requeridos para su candidatura a La Moneda, ha realizado 131 anuncios en las redes sociales alojadas en Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram. Es allí donde el ex PRO destinó casi $50 millones en publicaciones que llamaban a firmar por él en el Servicio Electoral (Servel). Los gastos del exdiputado distan de los que ha realizado la candidata del oficialismo, Jeannette Jara ($4.283.551), Franco Parisi ($68.790) y Harold Mayne-Nicholls ($7.376). José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser no figuran con transferencias en Meta. Actualmente no existe una ley que regularice gastos electorales en esos espacios, y que son previos al periodo de campaña oficial.