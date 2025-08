Política 5 de Agosto de 2025 Winter en período de reflexión: la pausa que se tomó el diputado para sumarse a la campaña de Jara ante su duda sobre si seguir en el Congreso

En el Frente Amplio aún no tienen claridad sobre el escaño que el parlamentario ostenta en el distrito 10 desde 2018. La duda sobre el futuro político del diputado, que en estos días se encuentra definiendo si continuará o no en el Congreso, ha tenido un efecto colateral en su participación en el comando de la abanderada del oficialismo. Para remediar la situación, Winter ha puesto a disposición no sólo a quien fue su vocero económico, Sebastián García, sino que también dejó ir a su asesora legislativa en la Cámara, Aurora Rozas, al equipo de coordinación programática de Jeannette Jara.

