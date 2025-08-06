La llegada de un nuevo sistema frontal traerá nuevamente lluvias al país: estas son las regiones que se verán afectadas desde la próxima semana

Si bien se han registrado altas temperaturas en el país durante los últimos días, se espera que el fin de semana ingrese nuevamente un sistema frontal que dejará lluvias y bajas temperaturas desde Biobío a Aysén.

Esta semana ha estado marcada por las altas temperaturas a lo largo de Chile. Los termómetros llegaron hasta los 22°C en Santiago. Para este jueves 7 de agosto se espera una máxima 18°C en la capital, mientras que para el viernes se anticipan 21°C. Por otra parte, la lluvia se ausentó durante toda esta jornada en el territorio nacional y no se espera que regrese hasta el fin de semana.

De acuerdo con la meteoróloga Michelle Adam, esto se debe a que hay “un anticiclón de características relativamente frías que está bloqueando el paso de los sistemas frontales”. Para la madrugada del domingo, añade, se espera que esta masa de aire se comience a retirar y dejará pasar un sistema frontal a la Región de Aysén y al sur de la Región de Los Lagos.

El lunes por la tarde, dice Adam, las precipitaciones se extenderán desde la Región del Biobío hasta la Región de Aysén y la parte norte de Magallanes. “Al llegar al territorio nacional va a dejar lluvias relativamente normales para el sur”.

Un fin de semana más helado, pero sin lluvias en la zona central

Para la zona central –de Valparaíso a Ñuble–, la meteoróloga señala que no habrán lluvias el fin de semana ni la semana del 11 de agosto, cuando las temperaturas volverán a subir.

A pesar de lo anterior, las temperaturas en dichas regiones bajarán a partir del sábado, ya que “las máximas estarán entre los 15 y 17°C”, dice Adam. Eso es justamente lo que se espera en Santiago durante el fin de semana, mientras que en Valparaíso se espera una máxima de 13°C el sábado y 16°C el domingo.