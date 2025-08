RN descarta “fuga” de militantes hacia Kast y directiva lleva a senador Kusanovic al tribunal supremo tras descolgarse de Matthei

"Hay muchos que piensan como yo, pero no se atreven a decirlo", sostuvo esta tarde el legislador Alejandro Kusanovic, quien confirmó que votará por el candidato republicano en la primera vuelta presidencial. En RN decidieron tomar medidas y la secretaria general de la tienda, Andrea Balladares, remitió los antecedentes al tribunal supremo del partido, instancia que también revisará las declaraciones de Carlos Larraín, quien también se desmarcó de la candidata apoyada por Chile Vamos.

“Hay muchos que piensan como yo, pero no se atreven a decirlo”, sostuvo esta tarde el senador Alejandro Kusanovic (RN) cuando al ser abordado por la prensa ratificó que en noviembre votará por el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, pese a pertenecer a una colectividad que apoya la opción de Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos.

“No puedo seguir apoyando a la candidata que no está sintonizada con lo que la gente quiere. Los que la están apoyando le hicieron perder el rumbo”, sinceró Kusanovic, quien durante la mañana había dado una entrevista en La Segunda para dar a conocer su posición.

El senador RN Alejandro Kusanovic se desmarcó del apoyo de su partido a Matthei. Entró a militar en diciembre pasado a la colectividad. Foto: Agencia UNO

Con ello, Kusanovic se convirtió en el primer senador RN en cruzar el río y manifestar públicamente su apoyo a Kast. Hace solo unos días el expresidente del partido Carlos Larraín había dado a conocer similar visión, lo que generó que fuera denunciado ante el tribunal supremo del partido.

En RN, además, diputados como Andrés Celis y Miguel Mellado han manifestado severas críticas a la campaña de Matthei. El primero, de hecho, deslizó la idea de que el bloque apoye a Kast al estar en primer lugar en las encuestas, declaraciones que después rectificó.

“Es lamentable no respetar las instituciones del partido”

Así, esta tarde el presidente de RN, Rodrigo Galilea, fue consultado por el primer descuelgue de un senador de sus filas hacia el candidato republicano.

En primer lugar, descartó que existiera una “fuga” de militantes del partido hacia Kast, para luego lamentar las declaraciones que dio el senador Kusanovic.

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, junto a dirigentes de Renovación Nacional. Foto: Agencia UNO

“Me parece lamentable no respetar las instituciones del partido”, dijo Galilea, en relación a la decisión que tomó el consejo general de RN, en enero pasado, de apoyar como candidata a Evelyn Matthei.

“Me provoca una desazón grande que personas que han pedido militar en un partido, finalmente cuando ese colectivo no piensa igual que ellos, deciden no seguir ese camino”, dijo Galilea, enfatizando que rechazaba las declaraciones de su par “en todos y cada uno de los aspectos”.

El timonel de RN, asimismo, dio a conocer que la secretaria general del partido, Andrea Balladares, remitió los antecedentes del caso al tribunal supremo (TS) del partido, debido a la infracción que representa contradecir la decisión que tomó la máxima instancia de la colectividad, como es el consejo general.

“La decisión de qué tipo de medida la dejamos al TS. Es probable que se inicie un tipo de procedimiento. El TS es autónomo y el único que puede tomar decisiones”, acotó.

Precisamente, se espera que esta tarde el TS comience a analizar la denuncia presentada en contra del expresidente Carlos Larraín.

El expresidente de RN Carlos Larraín. Foto: Agencia UNO

“Carlos Larraín y el senador Kusanovic son muy amigos, no me sorprende esa posición común entre ellos. No sé si lo pensaron juntos o si lo planificaron. Pero no me llama la atención por la relación que tienen ellos dos”, dijo Galilea esta tarde.

Kusanovic, en tanto, al ser consultado por si se exponía a sanciones del tribunal supremo, respondió: “Primero tendrían que juzgarse todos los de Chile Vamos para ver lo que han hecho en estos últimos 20 años”.