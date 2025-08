Fuego amigo en la derecha: la soterrada disputa entre la UDI y RN que explotó en la campaña de Evelyn Matthei

El delicado momento de la candidata en las encuestas -que vivió otra negra semana en la carrera presidencial tras dar marcha atrás en la idea de presentar una querella por los ataques digitales en su contra- no hizo más que elevar la tensión entre los dos principales partidos de la coalición y que se arrastra hace semanas. Entre ambas colectividades se responsabilizan por las decisiones de la campaña, entre ellas, el no ir a primarias, la incorporación de figuras mal evaluadas en su desempeño o por levantar propuestas, como la de contribuciones, que enredaron a la exalcaldesa. En el sector indican que como telón de fondo está la disputa parlamentaria de noviembre y el temor de que la coalición nuevamente no logre pasar a una segunda vuelta, lo que para varios significaría el fin de Chile Vamos.

3 de Agosto de 2025

