Tamara Agnic, directora de Codelco: “No se nos puede olvidar que la minería es una actividad de riesgo, y hay que gestionarlo con los más altos estándares”

En conversación con The Clinic, Tamara Agnic miembro del directorio de Codelco, enfatiza que la empresa minera ha logrado "resguardar la paz de las familias", esto gracias a que "todos quienes están involucrados en la minería saben las complejidades de esta actividad".

Compartir

La tragedia más grande de la minería chilena del último siglo ha golpeado fuerte a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). El accidente ocurrido en el proyecto Andesita de El Teniente, que dejó un saldo de seis mineros fallecidos y nueve lesionados, ha llevado a suspender las operaciones y ha abierto todo tipo de cuestionamientos a la seguridad de la mina.

Es en ese contexto que The Clinic conversó con Tamara Agnic, miembro del directorio de Codelco, quien da luces del difícil proceso que atraviesa la empresa.

En torno a las complejidades que ha enfrentado la minera tras el accidente, asegura que “lo más difícil es resguardar la paz de las familias, y eso a veces no se entiende desde fuera, porque está todo el mundo ávido de querer saber y uno también ávido de querer contar, pero hay un respeto que es supremo, que es el respeto por las familias y por los fallecidos“, señaló.

—¿Y cómo han intentado resguardar esa paz?

“Hay algo que se siente muy fuerte, y es que existe como una gran familia minera. No es solo Codelco, todos quienes están involucrados en el mundo de la minería saben las complejidades de esta actividad, y por lo tanto hay un cariño y una solidaridad inmensa entre toda esta gran familia de la minería”.

—¿Pero cómo afecta esta tragedia a la imagen de Codelco en Chile y el mundo?

“Primero hay que ver la magnitud del acontecimiento, eso es lo que tenemos que tratar de gestionar desde el directorio, resguardando lo esencial, que es a las familias de los fallecidos. Pero, también, a la gran familia de la minería, que creen mucho en la minería, aman la minería”.

A raíz de la tragedia, no solo han existido cuestionamiento a la seguridad de El Teniente por parte de las familias afectadas, sino que la investigación en curso también ha obligado a suspender todas las actividades, lo que según expertos podría tener un impacto financiero de más de US$ 10 millones.

Agnic afirma que “hay que leer bien el contexto. Es un contexto complejo, de alta tecnología, de alto riesgo también. O sea, no se nos puede olvidar nunca que la minería es una actividad de riesgo, y hay que gestionarlo en base a los más altos estándares, y por eso que hay siempre colaboración, no solamente del mundo minero en Chile, sino que del mundo minero a nivel global”.

Y añade que “es una actividad muy necesaria para nuestra economía en Chile. Entonces tiene todas esas complejidades de riesgo, es una actividad que le genera ingresos significativos a todos los chilenos, entonces hay que ser muy cuidadosos en hacer los análisis, los escrutinios, porque las variables son muchas“.