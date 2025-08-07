Kai, el robot consejero: con IA y un chatbot buscan reclutar estudiantes de pedagogía en medio de crisis de matrícula

La iniciativa de Elige Educar es parte de su programa Elige Ser Profe y busca "fortalecer la orientación vocacional en el país, con la convicción de que se puede contribuir significativamente a las decisiones de futuro de las y los jóvenes del país". En el piloto de este chatbot participaron un total de 43 mil jóvenes.

Compartir

En el contexto de deserción temprana que enfrenta la carrera de Pedagogía y la percepción negativa respecto a sus condiciones laborales, la ONG Elige Educar junto a el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desarrollaron a “Kai”, un chatbot piloto de Inteligencia Artificial (IA) integrado a WhatsApp. La intención de esta IA es generar una conversación con estudiantes escolares próximos a egresar y que muestren interés por la pedagogía, con el objetivo de orientarlos y resolver dudas de la carrera. De esta forma, se intenta convencer a más personas de convertirse en futuros docentes.

En conversación con The Clinic, Ibes Berríos, miembro del equipo del programa Elige Ser Profe de Elige Educar, aseguró que este piloto “requiere una inversión importante” y que la intención de la organización es “aprovechar los resultados del piloto para ir a buscar financiamiento” y así poder lanzar la plataforma.

“Se está evaluando el impacto de Kai en las postulaciones y matrículas a las carreras de pedagogía en Chile. Esta iniciativa busca fortalecer la orientación vocacional en el país, con la convicción de que un acompañamiento oportuno, pertinente y de calidad vinculado con las nuevas tecnologías, puede contribuir significativamente al bienestar y las decisiones de futuro de las y los jóvenes del país“, expresaron desde Elige Educar.

Los primeros resultados de Kai

Este piloto, aplicado a 43 mil jóvenes, arrojó que los interesados en la carrera suelen preferir comunicarse con Kai antes que con un guía vocacional humano.

“Vimos que Kai tiene una mayor tasa de respuesta respecto de nuestros humanos. Hay más posibilidad de que le respondan al chat que al humano porque implica menos compromiso en temas vinculares“, explicó Berríos. Además, agregó que “a Kai le preguntaban sobre todo información muy directa, cómo cuánto gana un profesor”.

Los alumnos utilizaron a la IA para preguntarle por “sueldos, becas y requisitos”. En cambio, “a los tutores humanos se les pregunta si tienen la paciencia para ser docentes, cómo fueron sus prácticas y si están eligiendo el camino correcto”, añadió la organización.

Esto “sugiere que la IA puede reducir barreras de entrada, especialmente para jóvenes que temen ser juzgados o no saben por dónde empezar ante sus dudas vocacionales”, explicaron.