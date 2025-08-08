Diputada Paula Labra (ind.-RN) anuncia que dejará el Congreso: “Me he desencantado de la labor parlamentaria”

La exseremi de Salud en el segundo gobierno de Sebastián Piñera relata que no terminó por sentirse cómoda en el Parlamento -donde representa al distrito 18, de Linares-, del cual señala que muchas veces "las diferencias ideológicas empañaron la búsqueda del bien común". La legisladora, asimismo, marca distancia con la candidatura que emprenderá su hermana, la exconvencional Patricia Labra, que busca un escaño por el Senado, en el Maule.

Una nómina con los precandidatos de Renovación Nacional (RN) para las elecciones parlamentarias de noviembre comenzó a circular en los últimos días, luego de que se realizara el consejo general. Para algunos llamó la atención que ahí no figurara la diputada en ejercicio Paula Labra, quien llegó al Congreso en 2022 luego de ejercer como seremi de salud en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en plena etapa de la pandemia.

Labra señala aquí que si bien RN -y otros partidos- buscaron convencerla de ir a la reelección o incluso dar un salto al Senado, ella lo rechazó.

“El Congreso no fue el lugar donde me he sentido cómoda”, señala Labra. Y añade: “Me di cuenta de que no puedo usar todas mis competencias para servir al país. Hay áreas más ejecutivas que me acomodan más donde haya que dar una vuelta menos larga para dar solución a los problemas. Esto lo digo porque trabajé en cargos relevancia de administración pública, también en empresas privadas, y en base a mi experiencia sé que con una buena capacidad de ejecución se puede sacar adelante al país”.

—¿Se desencantó de la función legislativa, del Congreso?

—Sí. No digo que el Congreso no sirva, porque es muy necesario para la democracia de nuestro país. Pero sí me he desencantado de la labor parlamentaria, esto es porque nosotros mismos los parlamentarios hemos instalado un criterio equivocado de evaluación de nuestro trabajo. Por ejemplo, hemos generado la creencia de que mientras más proyectos de ley u oficios parlamentarios presentemos, lo estamos haciendo mejor. Eso a mí me desencantó.

Es importante decir que independiente de que haya decidido no seguir en el Congreso, voy a hacer hasta el último día lo mejor posible mi trabajo parlamentario.

—¿Se encontró con un clima de mucha polarización?

—Creo que eso es algo que siempre ha existido por las diferencias políticas e ideológicas. Pero tengo una mirada con mi experiencia como seremi de salud, donde el bien común era Chile, y acá noté que las diferencias ideológicas muchas veces pueden empañar el buscar el bien común.

—¿En la Cámara notó que había espacio para conversar con quienes tenían posturas distintas?

—Hay muchos parlamentarios que, más allá de las diferencias políticas, se puede conversar para hacer un mejor trabajo legislativo. Pero también tenemos otros extremos con algunos parlamentarios que por tener diferencias políticas no escuchan y se cierran a otras ideas.

—Ingresó como independiente en cupo de RN. ¿Se le pidió ir a la reelección o el competir por el Senado en el maule?

—Sí. Hemos realizado junto a mi equipo un muy buen trabajo en el Maule Sur. Yo valoro mucho la capacidad de entendimiento del partido, por ejemplo, cuando voté en contra de la reforma de pensiones, mi postura fue totalmente respetada. Y por lo mismo agradezco a la directiva del partido que hayan hecho múltiples gestiones para que compitiera por el Senado, eso es una valoración hacia mi trabajo. Asimismo, desde otros partidos del sector también me pidieron que lo considerara, pero mi decisión es permanecer en la bancada con la que entré al Congreso.

—¿Uno de ellos fue el Partido Republicano?

—Distintos partidos con los cuales no tengo diferencias políticas ni ideológicas, por supuesto de oposición. Pero mantengo mi lealtad con el partido por el que llegué al Congreso.

—¿Nunca lo evaluó?

—Siempre hay cosas que uno evalúa, pero valoro mucho a RN por su capacidad de entendimiento y valoro a la directiva que me ha respetado cuando he tenido posiciones distintas.

Su hermana competirá por el Senado en su misma región: “Tenemos importantes diferencias ideológicas y políticas”

—En la senatorial del Maule aparece su hermana, la exconvencional Patricia Labra, buscará un cupo por el Senado. Si bien era cercana a RN esta vez lo hace en cupo de la UDI. ¿La apoyará?

—Nunca he tenido ningún vínculo con la UDI, no tuve ninguna injerencia en su designación ni tampoco tengo conocimiento de su campaña. Yo no estaba al tanto de lo que ella estaba haciendo, pero entiendo que la UDI necesitaba una candidata del Maule Sur para complementar la lista de sus candidatos al Senado junto al diputado Juan Antonio Coloma (UDI).

Con todo el efecto y cariño que le tengo a mi hermana, nosotras no somos lo mismo, no pensamos igual y tenemos importantes diferencias ideológicas y políticas.

—¿No hará campaña por ella?

—No formo parte de la UDI y por lo mismo deseo el mayor de los éxitos a Andrea Balladares, secretaria general de RN que competirá por el Senado en esa zona, y que la felicito por asumir ese desafío. Lo mismo por Hugo Rey, con quien compartimos como colegas en la bancada.

—¿Mantienen diferencias a propósito de lo que fue su rol en la Convención? Ella, por ejemplo, impulsó una norma que hablaba de los animales sintientes.

—Es algo más amplio. Pero una diferencia es la defensa de las tradiciones del campo, de las cuales soy una férrea defensora. Y efectivamente, esa fue una de las propuestas que ella presentó.

“No tengo ningún problema con los republicanos y José Antonio Kast. Si llega a la Presidencia, lo voy a aportar”

—A propósito de los descuelgues que se han dado en RN en materia presidencial. ¿Usted mantiene un apoyo con convicción a la candidatura de Evelyn Matthei?

—Los descolgados tendrán que responder a sus intereses particulares. Mi candidata es Evelyn Matthei y espero que ella sea la próxima presidenta. Sin embargo, no tengo ningún problema con los republicanos ni con José Antonio Kast. Si él llega a la Presidencia, lo voy a apoyar para que le vaya bien a él y a Chile.

—¿Le ha faltado a la candidata ser más explícita en cuanto a que apoyará a Kast en caso de que sea él quien pase a la segunda vuelta?

—Lamento el clima de tensión que se ha generado en nuestro sector porque para mí lo fundamental es la unidad. Pero confío en que aquí prima el sentido común y todos sabemos que nuestro contrincante está en el comunismo.