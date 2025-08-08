“Ese casting me cambió la vida”: La historia de Yair Juri, el actor argentino que dio vida al  icónico comercial de Té Supremo para luego radicarse en Chile

El actor argentino Yair Jury recuerda el casting que, hace 10 años atrás, cambió el rumbo de su vida para siempre. Hoy el personaje de Rashid está en el inconsciente de todos los chilenos: "En Halloween me llega foto de gente que se disfraza del personaje, es loco ver como el cariño ha traspasado la pantalla".

Compartir

Para muchos en Chile es una cara conocida, aunque la mayoría no sabe su nombre o historia. Desde 2015, cada año, su rostro interrumpe en la televisión de miles de chilenos por algunos segundos. Con una sonrisa contagiosa, y un exagerado acento indio, Yair Jury (37) le da vida a “Rashid”, el personaje que se ha transformado en la cara visible de Té Supremo.

Según cuenta a The Clinic, todo partió con una prueba de cámara en su casa en Buenos Aires. Su padre lo ayudó en las primeras tomas, pero no pudo aguantar la risa y fue su hermano el que terminó de grabar el video que finalmente enviaría a Chile para postular al papel.

“Ese casting me cambió la vida, gracias a él estoy viviendo y trabajando en Chile”, asegura Yair al recordar el primer comercial que hizo de Té Supremo en nuestro país. Eso fue hace 10 años atrás. Desde entonces, el actor tiene un contrato vigente en el que graba dos comerciales al año con la marca de té. “Hace 10 años que entro en el mismo traje, eso también es un logro”, ríe al confesar.

Para el actor, la continuidad que ha tenido su personaje Rashid, es “lo más loco”. “En Halloween me llegan muchas fotos de gente que se disfraza del personaje. Hay mucho o cariño de la gente. Es loco como el personaje ha traspasado la pantalla y entrado a las casas”, agrega.

–¿Fue a raíz del comercial que te quedaste viviendo en Chile?

“Sí, fue muy loco, el segundo año que vine a grabar me decidí quedar. Me vine con una mochila con ropa para cuatro días a Chile, porque cada vez que venía a Santiago venía solo por ese tiempo. Tenía tres poleras, un short de running, unas zapatillas y una chaqueta”.

Jair se acuerda de haber considerado quedarse en Chile al llegar al hotel después de grabar el segundo comercial de Té Supremo: “ahí en la noche en el hotel, la pensé. La pensé una vez más y dije, ´ya, me quedo´. Lo decidí sin conocer a ninguna persona que viviera en Chile”.

Al la mañana siguiente Jair volvió al set de grabación y le dijo al productor: “¿Sabes qué? Cancela el pasaje porfa porque no me voy a volver a Argentina”. Hoy en día ese productor es su roomate.

Ese día llamó a sus padres para comunicarles la noticia: “Mi viejo me dijo, una frase muy suya, ´que hiciera aquello que me entregara paz´. Fue un acierto porque desde que me quedé siempre han salido pegas y bueno, han pasado muchas cosas en estos años”.

El presente de Yair: “soy un comodín; soy entrevistador, animador, actor…”

Desde hace nueve años que trabaja como entrevistador en eventos para el medio de entretención Socialgram y será uno de los actores de la obra de teatro Cautivo, que se estrenará el 15 de agosto en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Además, trabajó en “La Rueda de la Suerte” de Canal 13 junto a Diana Bolocco, en el matinal de Mega Mucho Gusto y fue parte del elenco de la película chilena-argentina El Castigo.

“Soy un comodín; tengo mi parte de entrevistador, de animador, de actor…”, finaliza.