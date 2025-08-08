La ruta de la alcachofa: desde pizzas a tártaros, las versiones más versátiles de una reina del invierno

Grilladas, en una pizza o como parte de un antipasto. Así y de varias maneras más se puede disfrutar esta verdura. O mejor dicho, la cabeza floral de la planta, que es lo que nos comemos.

Hasta hace unos diez años estaba convencido que la ceremonia de comer la alcachofa cocida y servida entera en un plato, sacando hoja por hoja y untándola en vinagreta, limoneta o mayonesa (según el gusto del comensal) era un asunto totalmente chileno. Esto, porque me había tocado comer alcachofas en lugares como Madrid, Buenos Aires o incluso Boston; pero siempre en preparaciones totalmente alejadas del estilo que yo suponía típico de Chile.

Eso fue hasta que en una comida el chef peruano Gastón Acurio me comentó a mí y a otras personas que le encantaba la alcachofa, pero que por lejos la forma en que más le gustaba consumirla era -precisamente- hoja por hoja y en su caso, con una limoneta; tal como lo hacía cuando era niño. Así las cosas, solo puedo inferir que se trata de una cosa más que compartimos con los amigos peruanos.

Dicho todo lo anterior, debo confesarles que en casa sigo comiendo alcachofas a la manera tradicional chilena (y también en tortilla), pero cuando salgo por ahí aprovecho de probarlas en otras preparaciones. La verdad, se trata de un producto muy versátil que vale la pena disfrutar en sus distintas modalidades y más en esta época del año. Por lo mismo, aquí les dejo algunas opciones que he probado y me han gustado mucho.

Be Chef

¿Lasaña?

No es un restaurante, si no que un sitio especializado en comida preparada, lista para llevar a casa. Pero la verdad es que vale la pena incluir a Be Chef en esta ruta porque su lasaña de alcachofas ($29.990) está muy buena. Tiene, además de alcachofas, salsa blanca, queso parmesano y algo de perejil picado. Viene en una presentación que alcanza para 6 a 8 personas, dependiendo el hambre de cada uno, y lo cierto es que aunque es ideal para quienes no comen carne, de seguro le gustará a los carnívoros también.

Av. Vitacura 7163, teléfono 979057968, Vitacura.

Para partir

Ahora, si vamos con una preparación de un restaurante. Se trata del Antipasto de Alcachofas ($12.500) del Ambrosia Bistró (que funciona en el MUT desde hace algún tiempo). Un plato que consiste en fondos de alcachofa cocidos, servidos a temperatura ambiente y condimentados con una rica mezcla de anchoas y alcaparras picadas más generoso queso Grana Padano rallado. Una delicia de plato que queda aún mejor con unas tostadas que trae, con un leve toque de grasa de pato. ¡Así da gusto partir una comida!

Apoquindo 2730, piso 4, teléfono 945178195, Las Condes

Pulcinella

En una pizza

Pulcinella es un pequeño local que -a mi juicio- ofrece una de las mejores pizzas al estilo napolitano que se pueden encontrar en Santiago. Afortunadamente, entre sus preparaciones cuentan con una pizza que incluye alcachofas. Se trata de la Capricciosa ($13.690), que lleva salsa de tomates, jamón cocido, queso mozzarella, aceitunas, hongos y -obviamente- trozos de corazones de alcachofas. Mención aparte merece su masa, delgada y esponjosa en sus bordes, pero a la vez resistente. Un verdadero manjar.

Av. Providencia 1549, teléfono 988934949, Providencia.

Para picar

La barra del restaurante De La Ostia debe ser una de las que tiene mejor comida en Santiago y una buena prueba de esto es una tapa llamada Alcachofazo ($7.400), la que consiste en tres corazones de alcachofa rellenos con salsa bechamel, jamón serrano y algo de queso. Todo esto se lleva al horno hasta que gratina y listo. Con una cerveza o una copa de vino quedan más que bien.

Orrego Luco 65, teléfono 223351422, Providencia.

En una ensalada

Así se puede disfrutar esta hortaliza en el pequeño restaurante italiano Rafaella, donde su muy buena Ensalada de Alcachofa ($10.990) lleva una base de lechuga y rúcula más una buena cantidad de alcachofas grilladas, tomates cherry confitados, láminas de pepino y queso fior di latte. Todo esto aderezado con un pesto de albahaca. Sencillamente riquísima.

Nuestra Señora del Rosario 21, teléfono 940186723, Las Condes.

Con aire portugués

Los Rissois son unas pequeñas empanaditas, típicas de la cocina portuguesa, y que pueden ir rellenas con una infinidad de productos. Bueno, en el restaurante Lusitano es posible probar unos muy buenos Rissois de alcachofa y almendra ($9.900 las seis unidades), que vienen perfecto para compartir con alguien mientras se bebe alguna copa de vino portugués que también se puede conseguir en Lusitano.

Condell 1414, teléfono 232676200, Providencia.

Violeta

Una manera diferente

Sí, muy diferente es lo que podemos encontrar en el restaurante vegetariano Violeta si pedimos sus Alcachofas Lenga ($11.900), que en realidad es un plato con una base de hojas verdes que encima trae un dip de alcachofas y castañas de cajú más un fondo de alcachofa frito. Se sirve acompañado con pan estilo roti, para así ir untando y mezclando la alcachofa en su formato frito y en el dip. No solo novedoso, sino que muy apetitoso.

Av. Italia 1468, teléfono 229298084, Providencia.

Tártaro

Así tal cual, un tártaro, pero de alcachofas ($10.200). Eso es justamente lo que se ofrece en el Tropera Drugstore, un sitio que ya prácticamente está consolidado en ese rincón de Providencia. La preparación consiste en dos buenas y grandes tostadas repletas con una rica salsa tártara -hasta ahí todo igual que con los tártaros carnívoros del local-, pero que encima lleva justamente pequeños cubos de alcachofa. La verdad es que está muy bueno y mejor aún con alguna de las buenas cervezas que se ofrecen en este lugar.

Andrés de Fuenzalida 48, teléfono 233759286, Providencia.

¡Pronto!

Estuvo en la carta de Cora Bistró pero salió hace un tiempo… aunque se supone que en cualquier momento vuelve. ¿A qué me refiero? A su Alcachofa Grillada con Mayonesa de Anchoas. Se trata de una alcachofa previamente cocida y ahuecada que luego se grilla y se sirve con esta mayonesa de anchoas más bastante pimienta, flor de sal y un toque de limón de pica. Una maravilla. Sólo queda esperar a que vuelva a la carta y -por cierto- ahí tendremos certeza de su valor.

Monseñor Félix Cabrera 14, teléfono 942993861, Providencia.