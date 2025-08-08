Manuel Mayo y el fallido fichaje de Eduardo Vargas en Universidad de Chile: “El hincha está frustado y yo también, no voy a mentir”

El gerente deportivo de Azul Azul abordó el último mercado de pases y se refirió por primera vez a las razones detrás del fallido fichaje de Vargas en la U. "La idea era que viniera con lo que podíamos y el próximo año, si sumaba cierta cantidad de minutos, pasaba a ser uno de los mejores pagados del plantel. En eso se fue enfriando la cosa", aseguró Mayo.

Durante esta jornada, en el marco de la presentación de Felipe Salomoni y Sebastián Rodríguez en Universidad de Chile, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, se refirió al último mercado del fútbol chileno y abordó el fallido fichaje de Eduardo Vargas en el cuadro azul.

En conferencia de prensa, Mayo señaló que “el mercado de pases es un proceso continuo. Tenemos un proceso bastante ordenado de scouting, que es continuo en el tiempo, de ver jugadores, analizar y llenar bases de datos. Después nos juntamos con el cuerpo técnico al terminar la primera rueda y definimos, le mostramos el trabajo, le dijimos qué creemos que hay que reforzar, él da su opinión y llegamos a consenso. Este año y medio con Gustavo (Álvarez) siempre ha sido todo consensuado. Hemos trabajado de buena forma así”.

El dirigente de Universidad de Chile aseguró que en esa reunión llegaron a un acuerdo con el staff de Gustavo Álvarez, que había que reforzar el carril izquierdo y un mediocentro. Pero nunca se habló de delantero ni mediapunta.

“Luego nos juntamos con gerencia de finanzas, gerencia general, hay un presupuesto, bajamos nombres, hacemos un ranking, nos ponemos de acuerdo y se va a negociar. Pasaron dos cosas que alteran ese proceso. Uno, que se abre la posibilidad de que venga Eduardo (Vargas) y el otro es la potencial oferta por Matías (Sepúlveda)”, sostuvo.

“Cuando llega la intención de Eduardo que habíamos conversado con su entorno en enero para que viniera, pero quería seguir en Brasil, después dicen que hay una posibilidad, tratamos de gestionar una oferta y en eso aparece en Nacional. Y ahora sí se veía una opción más concreta de él de venir y de nosotros de tener un tiempo de negociarlo, porque apareció en un momento en que no estaba en nuestros planes traer un delantero“, agregó.

La propuesta formal de Azul Azul que no convenció a Vargas

Mayo manifestó que le plantearon la posibilidad de contar con Eduardo Vargas al entrenador de Universidad de Chile. “Lo pensó y dijo lo mismo que dijo acá la prensa, que lo consideraba un mediapunta de jerarquía y que vendría a potenciar el plantel“.

“En conversaciones informales se conversan números, posibilidades y los contratos tienen más cosas que un número y duración. Honestamente se le dice a su agencia, a su entorno, que nos dieran un tiempo, porque en ese momento lo que podíamos hacer era esto. Está súper alejado de las cifras que se dieron, muy lejos de la cifra que se dijo, lo que es dañino, porque no íbamos a ofrecer ese monto que se dijo y se pide un tiempo”, dijo.

El gerente deportivo de la U explicó que el 21 de julio le comunicaron a la agencia de Vargas la primera propuesta formal, por escrito, “con un sueldo que lo dejaba alejado de sus pretensiones porque merecidamente ha hecho una carrera espectacular y logicamente tenía un contrato mayor en Uruguay, pero sus ganas de venir podían hacer que acercáramos posiciones, pero era un sueldo que lo dejaba bien posicionado, mucho más alejado de lo que se hablaba”.

“Por la dilatación del tema, nuestro técnico habló, dijo que lo quería. El presidente también habló. Todo el club lo quería. Hay cosas que me frustran, porque queríamos que llegara Eduardo. El jugador se sintió dolido, pasado a llevar. Mis conversaciones con él fueron muy buenas, muy cordiales. Algo pasó y se empezó a enredar la situación. Nos transmitieron que el jugador estaba dolido por su salario y ciertas condiciones”, recalcó.

La frustración de Mayo

Manuel Mayo afirmó que la idea era que Vargas llegara a la U con el sueldo que el club podía ofrecerle en este minuto, y “lo que podíamos y el próximo año, si sumaba cierta cantidad de minutos, pasaba a ser uno de los mejores pagados del plantel. En eso se fue enfriando la cosa. El 22 llamó a la agencia y nos dicen que es tarde. El 23 vuelvo llamo nuevamente y me dicen que es tarde. Y el 24 termina siendo presentado en Audax”.

“El hincha está frustado por Eduardo Vargas y yo también, no voy a mentir. Eso frustra, pero sumando y restando, el equipo es más fuerte que en el primer semestre. Avanzamos y mejoramos, vamos a ir a pelear el campeonato y esperamos ganarlo”, destacó en lo relacionado con el mercado de fichajes”, complementó Mayo.

“Creo que sumando y restando y para lo que definimos en un principio el equipo es más fuerte que el del primer semestre. Avanzamos, mejoramos y creemos que con este equipo, con los delanteros que tenemos y las posiciones que reforzamos ahora vamos a ir a pelear el campeonato. Esperamos ganarlo“, cerró el dirigente azul.



















