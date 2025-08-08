“¿Pero podí vivir con eso?”: Iván González, el abogado viral que enseña a manejar las deudas con bancos y casas comerciales

Con un estilo directo y cercano, Iván González se ha ganado miles de seguidores en redes sociales respondiendo dudas sobre deudas, leyes y finanzas personales. El académico de la Escuela de Negocios de la U. Mayor, Felipe Cerda, asegura que parte del éxito puede estar explicado por la falta de información en esta área.

Compartir

“¿Qué pasa si no pago mi crédito de Cencosud?” “¿Me pueden quitar el auto en otro domicilio que no sea el del pagaré?” o ¿Qué pasa si no pago los gastos comunes de un condominio?”. Son algunas de las cientos de preguntas que contesta el abogado Iván González en sus redes sociales, el que ganó popularidad ante la honestidad con la que contesta las inquietudes de sus seguidores.

En su cuenta de TikTok suma más de 608.000 seguidores, misma red social en donde su video más popular es el la siguiente pregunta: “Debo 80 millones al banco, ¿Qué pasa si salgo del país?“. Ante la consulta, el abogado recordó la historia de un argentino que compró una moto y sacó varios créditos antes de irse del país para volver 30 años después.

“¿No podí salir del país? Mentira. No hay órdenes de arraigo por deudas, no te van a tomar preso ni nada. Tu te vas no más. ¿Cuándo piensas volver? Ese es el tema. Tienes que volver después que se hayan cumplido los plazos de prescripción. Mira los consejos cochinos que doy, pero así funciona el sistema“, contestó González.

The Clinic se contactó con Iván González, quien declinó dar declaraciones. Sin embargo, en un correo electrónico afirmó no sentirse cómodo “dando entrevistas, pues lo que hago en redes sociales es una especie de juego en el cual gozo de absoluta libertad, y que si bien a mis clientes es algo que descoloca, la mayoría de las veces ni siquiera se enteran”.

La educación financiera en Chile

El académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, Felipe Cerda, explicó que “lamentablemente, al día de hoy los datos muestran que efectivamente existe un déficit en esta área. La CMF llevó a cabo un estudio el cual presento datos que avalan la afirmación anterior. Tenemos alrededor de un 58% en términos de puntaje de educación financiera sobre un total de 100%. Es decir, en una escala de evaluación normal, estaríamos reprobando. En términos relativos estamos en el promedio de los países latinoamericanos, pero debajo del promedio de los países OCDE”.

“Lo anterior, evidentemente, se puede explicar en parte por nuestras propias deficiencias en términos educativos con nuestros exiguos resultados en las mediciones estándar de comprensión lectora y habilidades matemáticas; elementos necesarios para poder comprender los conceptos financieros básicos. La educación financiera ha sido tema de discusión en políticas públicas desde hace ya un tiempo. Por la década pasada se diseñaron planes para incorporar la educación financiera formalmente al currículum nacional por parte del Ministerio de Educación y si bien al día de hoy lo anterior se encuentra considerado las generaciones previas que no contaron con dicha enseñanza en su etapa escolar probablemente han tenido que ir adaptando su conocimiento y aprendizaje a medida que se han ido incorporando al sistema financiero solventando así de manera orgánica sus propias lagunas en términos de educación financiera”, añade.

El académico afirmó que “hoy por hoy hay distintos canales que suministran información de buena calidad, práctica y amigable a cualquier interesado. En particular, recomendaría el sitio web de la CMF, CMF Educa, el cual es un portal de educación financiera para toda la comunidad muy completo y didáctico”.

El negociar una deuda con alguna casa comercial

Uno de los consejos de Iván González es que, en relación a una deuda casa comercial, mientras más pasan los años es más difícil cobrar. Por lo tanto, el descuento de la renegociación es mejor. Al respecto, Cerda afirma que “es una práctica que se encuentra sustentada muy probablemente en la letra chica de los propios contratos y algunos aspectos de la propia ley. En términos financieros, las deudas que no se van solventando por parte de los que han adquirido un compromiso monetario por la adquisición de un bien o servicio, luego de un tiempo, pueden pasar a un ítem de incobrables lo cual, bajo cierto margen de tolerancia, la empresa está dispuesta a negociar (al menos cierto porcentaje de esa deuda) para no hacer efectiva la pérdida completa de dichos montos y tener que recurrir a la judicialización“.

“Por tanto, puede ser efectivo que en ciertas condiciones el poder de negociación del deudor mejore frente a la renegociación del compromiso, pero generalmente lo anterior acarrea un costo a futuro para dicho deudor: su historial crediticio podría verse afectado y, por tanto, su reputación en el sistema recibiendo posteriormente un ‘castigo’ por ser en promedio más riesgoso que sus pares frente a un compromiso financiero”, recalca.