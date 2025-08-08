“Los Pulpos”: quienes forman la banda criminal peruana acusada de estar tras el secuestro de empresario en Quilicura

El empresario Rodrigo Cantergiani fue liberado tras ser secuestrado por supuestos integrantes de la banda criminal “Los Pulpos”, que exigían $300 millones por su rescate. Cuatro ciudadanos extranjeros fueron detenidos tras un operativo policial.

La mañana de este viernes se confirmó la liberación del empresario Rodrigo Cantergiani en Puente Alto, quien fue secuestrado la mañana del jueves en Quilicura por un grupo de personas que pidió alrededor de $300 millones para su rescate. Tras un operativo de las policías, se logró la detención de cuatro ciudadanos extranjeros que formarían parte de la banda “Los Pulpos”.

Según información entregada por Canal 13, los detenidos tras el secuestro del empresario formarían parte de la banda peruana de “Los Pulpos”. Lo que quedó en evidencia en los mensajes que enviaron por WhatsApp a los familiares de Cantergiani.

“Buen día. Le habla la organización Los Pulpos, ya que tenemos a su padre en nuestras manos y queremos que colaboren. Si llaman a la policía, se elimina y ustedes pierden más que nosotros y serán perseguidos en todo el mundo. Estamos pidiendo un rescate de 300 millones de pesos. Necesitamos respuesta en una hora y a su brevedad“, dice el primer mensaje enviado por los secuestradores. Tras eso envían nombres de los familiares del empresario.

“La víctima fue liberada en buenas condiciones de salud”

El fiscal jefe del Equipo Contra el Crimen Organizado, Héctor Barros, recalcó que “la investigación no se acaba acá, la investigación está recién comenzando. Se van a seguir haciendo una serie de otras diligencias”. Además, informó que “la víctima fue liberada en buenas condiciones de salud“.

“Son cuatro personas (las detenidas) con un menor de edad, de nacionalidad extranjera todos”, agregó Barros. Por otro lado, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reiteró que “las diligencias siguen en curso pese a la detención de estas cuatro personas”. Junto con eso, afirmó que “en Chile no es gratis el secuestro. Entre otras cosas tiene que ver con las modificaciones que el Congreso ha realizado a legislación durante estos últimos años”.

¿Quiénes son Los Pulpos?

“La organización criminal secuestra, extorsiona y asesina“. Así fue presentada la banda de Los Pulpos en un reportaje publicado por El País, donde también se recalca que la mutilación de orejas y dedos es una de las prácticas más comunes al interior de la banda, la que se dedica al robo, extorsión y asesinato.

Su origen se remonta a los años 90′. Partió como una banda familiar liderada por cuatro hermanos en el cerro Cruz Verde en El Porvenir, un distrito de la Provincia de Trujillo al norte de Perú. En el artículo se detalla que los hermanos Miller, Nilton, Eddy y Jhon Cruz Arce comenzaron la pandilla con simples delitos para luego ir escalando.

Los hermanos pasaron varios años en la cárcel por distintos delitos. Miller por el asesinato de un policía, Nilton por la violación de dos mujeres (una de ella menor de edad) y John asesinó a su expareja y a su amante. Lejos de terminar la banda por la detención de los hermanos, se formó un clan familiar aún más sanguinario que, hasta el día de hoy, se adjudica distintos crímenes tanto en Perú como en Chile.