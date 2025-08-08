Tras fatal accidente: Sernageomin autorizó reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas en División El Teniente

Paulo Marín, Carlos Arancibia, Gonzalo Núñez, Álex Araya, Jean Miranda y Moisés Pavez fueron los trabajadores que fallecieron al interior de la mina El Teniente de Codelco, accidente que es investigado por el Ministerio Público.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) autorizó el reinicio parcial y progresivo de las operaciones subterráneas en la División El Teniente de Codelco. Esto, tras el accidente ocurrido el 31 de julio en donde fallecieron cinco trabajadores de las empresas Salfa Montajes y Gardilcic.

Se trata de Paulo Marín Tapia, Gonzalo Núñez Caroca, Álex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta y Moisés Pavez Armijo. Todos ellos fallecieron tras un sismo que tuvo impacto al interior de El Teniente, provocando un derrumbe que actualmente es investigado por el Ministerio Público.

A través de un comunicado, Codelco señaló que la decisión del Sernageomin “permite retomar faenas únicamente en los sectores Pilar Norte, Panel Esmeralda y Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte. Luego de constatarse en terreno que no presentan daños ni riesgos inminentes para la seguridad de las personas o de las instalaciones”.

“En paralelo, se mantendrá la paralización de las operaciones en los sectores Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante. Debido a que se requieren análisis técnicos más exhaustivos y la entrega de información complementaria por parte de la empresa”, añaden.

Junto con eso, la empresa explicó que “el Servicio instruyó que el ingreso a los sectores aún paralizados sólo podrá realizarse para ejecutar medidas correctivas y de seguridad. Además, exigió a la empresa mantener un monitoreo continuo de la sismicidad y parámetros geotécnicos, cumplir con los lineamientos operacionales y difundir el plan de reapertura a todo el personal, dejando registro de ello”.

Sernageomin recalcó que el reinicio de las faenas deberá desarrollarse bajo estrictos estándares de seguridad. Priorizando la protección de la vida e integridad de los trabajadores y la estabilidad de las instalaciones mineras. “La autorización entregada por Sernageomin es un paso previo, ya que, para retomar efectivamente las operaciones, la empresa aún debe contar con la aprobación de la Dirección del Trabajo, que evalúa el cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad exigidas por la normativa“, finaliza el comunicado.