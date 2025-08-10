“Clave de confianza familiar”: la recomendación de la PDI ante aumento de estafas telefónicas y clonación de voz mediante IA

Plataformas de Inteligencia Artificial permiten imitar voces humanas con registros previos de tan solo 15 segundos. El aumento de este tipo de delitos es tema de preocupación en distintas policías del mundo.

Compartir

El auge de la Inteligencia Artificial ha abierto nuevas posibilidades en distintos ámbitos de la vida, incluso en la delincuencia. Y es que, lamentablemente, la IA ha entregado nuevas herramientas para quienes pretenden llevar a cabo engaños o estafas.

Bien lo saben distintas policías del mundo, las que han tenido que implementar estrategias, campañas y diferentes acciones para enfrentar esta amenaza delictual mediante el uso de IA.

En Chile la Policía de Investigaciones ha hecho un llamado a prestar atención al uso de Inteligencia Artificial por parte de posibles estafadores. En ese sentido, una recomendación clave es contar con una “clave de confianza”.

Aquella “clave de confianza” puede ser fundamental para enfrentar momentos complejos, por ejemplo, cuando se produce una llamada inesperada de un familiar, amigo o cercano pidiendo urgentemente dinero.

“Si alguna vez recibes una llamada que suena exactamente como tu papá, tu mamá, tu hermano o cualquier miembro de tu familia, te entregaremos el siguiente consejo. Hablen y creen una clave de confianza familiar, una palabra que solo ustedes conozcan”, plantean desde la PDI.

“Si no la sabe, no confíe. La clave de confianza familiar puede salvarlos de un mal rato”, agregan.

Cómo opera la clonación de voz mediante IA

Actualmente existen herramientas de Inteligencia Artificial que pueden clonar una voz, solo con brindarle a la plataforma registros previos, tales como una grabación de voz o video.

Según describe el sitio especializado WeLiveSecurity, una de las herramientas que permite la clonación de voz mediante el uso de Inteligencia Artificial es “Voice Engine”.

“La herramienta de Inteligencia Artificial de Open IA que puede imitar voces humanas con una gran precisión, necesita una entrada de texto y una única muestra de audio de 15 segundos para generar un habla que suene natural y se asemeje al original”, advierten en el mencionado portal.

Lo de las estafas o engaños mediante uso de IA es un asunto de preocupación en distintas policías a nivel mundial, entre ellas el FBI de Estados Unidos.

Ante el aumento de este tipo de delitos, el FBI, en mayo de 2024, emitió un comunicado en el que advirtió que “los atacantes están aprovechando la IA para crear mensajes de voz o video y correos electrónicos muy convincentes para permitir esquemas de fraude contra individuos y empresas por igual”.

En la misma línea, el citado comunicado alertó que “estas tácticas sofisticadas pueden resultar en pérdidas financieras devastadoras, daño a la reputación y compromiso de datos confidenciales”.