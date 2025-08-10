Máximas de hasta 25° y un posible regreso de las lluvias: el panorama del tiempo en la Región Metropolitana

Un importante alza de temperatura se presentará en la capital, siendo el miércoles el día más cálido. Eso sí, a partir del jueves se presentaría un cambio que podría acarrear la llegada de precipitaciones a la capital.

Compartir

Tras un fin de semana de nubosidad y niebla matinal en el Gran Santiago, el pronóstico del tiempo da cuenta del regreso de las altas temperaturas a partir de este lunes 11 de agosto.

Será un nuevo inicio de semana con altas temperaturas en pleno invierno, luego de lo registrado la semana anterior, cuando incluso se alcanzaron máximas de hasta 25°.

En esta nueva alza de temperaturas, según lo que informa el sitio especializado Meteored, se presentarán “máximas agradables” y “cielo mayormente despejado”.

Así, para este lunes 11 se pronostican máximas de hasta 23°, mientras que para el martes las temperaturas deberían llegar a 21°.

El miércoles será el día más cálido de la semana con máximas de 24°, aunque en sectores de la zona norte y poniente de la Región Metropolitana las temperaturas se elevarían hasta los 25°.

El posible regreso de las lluvias

El panorama del tiempo presentará un drástico giro a partir del jueves 14, a raíz de una posible formación de una baja segregada en altura sobre el centro del país.

De dicho modo, podría presentarse nubosidad abundante y chubascos aislados en la Región Metropolitana. Aún hay incertidumbre sobre posibles lluvias, pero de confirmarse este escenario, no se descartan precipitaciones débiles, especialmente el viernes 15.