Ensayo clínico reclutará a más de 200 participantes: investigadores chilenos impulsan estudio pionero para prevenir la demencia con microdosis de litio

Un estudio liderado por investigadores de la Clínica Psiquiátrica Universitaria del Hospital Clínico Universidad de Chile indaga si dosis bajas de litio pueden prevenir el deterioro cognitivo en personas con depresión o trastorno bipolar.

La investigación, liderada por el psiquiatra de la Universidad de Chile, Paul Vöhringer, busca evaluar si dosis pequeñas de litio pueden proteger contra el deterioro cognitivo en pacientes con depresión y trastorno bipolar. Ambas enfermedades están entre las condiciones de salud mental más comunes a nivel mundial y son reconocidas como factores de riesgo significativos para el desarrollo de deterioro cognitivo leve y demencia.

¿Cómo surgió esta idea? Los investigadores tomaron datos que podrían dar cuenta de los beneficios neuroprotectores de este medicamento. Después de seguir un conjunto de pacientes con trastornos del estado de ánimo por más de veinte años, encontraron que la prevalencia de enfermedad de Alzheimer era significativamente menor en pacientes eutímicos ancianos con trastorno bipolar que estaban en terapia a largo plazo con litio, comparados con pacientes que no recibieron litio.

Por otro lado, se encuentra la evidencia de que, en la Región de Tarapacá, la concentración de litio en agua potable se encuentra entre las más altas del mundo. A su vez, la prevalencia de demencia en la región según datos del Ministerio de Salud es de 4,3% en personas de 75-79 años, significativamente menor al promedio nacional del 8,4%.

Los cuadros neurodegenerativos, como la demencia, tienden a aumentar con el tiempo en una población que envejece. El principal factor de riesgo es la edad, pero existen otros elementos que también influyen. Uno de ellos, ya demostrado, son las enfermedades del ánimo.

“Se ha comprobado que las personas con enfermedades del ánimo tienen hasta cuatro veces más riesgos de desarrollar un cuadro neurodegenerativo, incluso a edades más tempranas. Esto ya se sabía gracias a estudios realizados por especialistas que han investigado este tema durante años; sin embargo, en pacientes tratados con litio, este riesgo disminuye al nivel de la población general”, detalló Vöhringer

Protocolo de investigación que podría revolucionar la prevención de la demencia

El grupo de investigadores conformado por los doctores Paul A. Vöhringer, Bárbara Palma, Álvaro Provoste, María Ignacia Carrasco, Graciela Rojas, y Nassir Ghaemi de Harvard Medical School, publicó en International Journal of Clinical Trials, “Trace-dosage of lithium for prevention of cognitive declining in mood illnesses: a randomized double-blind, placebo-controlled, study protocol”. La primera investigación controlada de su tipo que abre una nueva puerta en la prevención de la demencia.

El ensayo clínico reclutará a 250 participantes de entre 55 y 75 años con diagnóstico de depresión mayor o trastorno bipolar. Durante cinco años, la mitad recibirá las dosis mínimas de litio y la otra mitad, un placebo, mientras continúan con sus tratamientos habituales.

“Las dosis clínicas de litio que se utilizan para tratar a personas con trastornos del ánimo suelen ir entre los 600 y 1.800 mg al día, aproximadamente. Nosotros calculamos que con una dosis de 50 mg, lo que llamamos una dosis traza, es posible obtener el efecto protector del litio sin exponer a las personas a los efectos adversos asociados a su uso clínico, como posibles daños en la tiroides o el riñón”, detalló el psiquiatra.

En un contexto donde el deterioro cognitivo se proyecta como uno de los grandes desafíos de salud global, especialmente en una población que envejece aceleradamente, Vöhringer aseguró que “esta publicación, pone en el mapa que este protocolo existe, que el estudio va a comenzar y que detrás hay una idea potente: si los resultados son los que esperamos, el siguiente paso será postular a un estudio más grande, a nivel poblacional. Lo que estamos evaluando es si una dosis traza de litio puede ralentizar la progresión hacia la demencia. Y, en ese sentido, el litio podría llegar a convertirse en una especie de vacuna antidemencia”.