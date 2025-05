“¿De qué te estaba hablando?”: cómo diferenciar un simple olvido de un síntoma de alzheimer o demencia

En el mundo existen personas con muy buena memoria y otras muy despistadas que olvidan constantemente dónde dejaron sus cosas o de qué estaban hablando. ¿Son estos olvidos señales de una posible demencia o un cuadro de alzheimer?

Compartir

En ocasiones hay personas que constantemente olvidan las palabras o pierden el hilo de conversación. Son tildados de olvidadizos y, algunos, reciben retos por su falta de concentración al punto que comienzan a preguntarse si esos olvidos son normales o hay que preocuparse.

¿Pero necesariamente esos olvidos son un síntoma de padecer algún tipo de demencia o alzheimer? La académica del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, Macarena Arrázola, explica que “no necesariamente aquellas personas que pierden el hilo durante una conversación son proclives a sufrir algún tipo de demencia. Básicamente, porque cuando uno olvida en contexto de una conversación, requiere de otros factores, principalmente de la atención. Entonces, no necesariamente es un problema de memoria que está asociado a una demencia senil, sino que pueden haber otros factores como pérdida de atención o simplemente una distracción que te llevo a olvidar el concepto o a perder el hilo durante la conversación”.

“No podemos decir que solamente porque olvidamos o perdemos el hilo de una conversación podría estar asociado a algún tipo de demencia“, recalca.

Los síntomas del alzheimer versus el olvido común

Arrázola detalla que “los principales síntomas de demencia precoz o de alzheimer involucran alteraciones en la memoria, pérdidas de la memoria. Incluyen también el olvido de palabras, también la semántica. Por ejemplo, nombrar objetos, saber lo que son, para qué se utilizan, pero no ser capaces de mencionarlos. También involucra alteraciones en el proceso de atención, en el comportamiento, las emociones”.

“Básicamente es una alteración neurocognitiva, ya que no solo involucra la pérdida de la memoria. Muchos pacientes o personas que presentan los signos precoces de demencia senil tienen alteraciones en su comportamiento, en sus emociones, en la percepción del entorno, de si mismos, alteraciones en la memoria espacial, es decir, cómo nos ubicamos. Es un proceso mucho más complejo que un olvido común”, añade.

Con respecto al olvido común, la académica señala que “está muy relacionado con la pérdida de atención, está muy restringido a ello, con los estímulos que hay en el entorno que nos hacen perder la atención o distraernos. Es básicamente eso. Mientras que los otros síntomas son un todo. Están integrados y alteran la percepción de uno mismo. Altera las emociones. Altera el comportamiento. Cómo me comunico con el entorno y, por supuesto, lo que todos ya conocemos que son las alteraciones en los procesos de aprendizaje y de memoria”.

¿La vejez está relacionada con la demencia?

“El olvido es un síntoma que no es propio del envejecimiento”, recalca la profesional. “No todas las personas mayores terminan su vida sufriendo de demencia o con una enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de alzheimer que produce alteraciones en la memoria. Por lo tanto, no necesariamente es una característica común de personas mayores o del proceso del envejecimiento. Sí, el envejecimiento es un factor de riesgo para generar y producir estas patologías neurodegenerativas, pero no es una característica que defina al envejecimiento. Lo que no quiere decir que vamos a encontrar personas mayores que presentan más olvidos de lo común, sí se presenta, pero también depende de cada una de las personas, del entorno, de los procesos de atención. Tiene que ver más con eso”, asegura.

¿Y qué pasa con aquellos que repiten una historia a la misma persona que ya se la habían contado? Arrázola es categórica al indicar que esto tampoco es señal de demencia si es que no va acompañado de otros síntomas. “Normalmente las personas con demencia tienen alteraciones emocionales, se vuelven más agresivos. Hablamos del término desfrontalizados porque son mucho más verbales, tienen menos filtro y, en ese sentido, dicen las cosas de manera más frontal y tiene que ir acompañado de otras señales”, detalla.

“Es muy común que se pierdan, que si uno los saca de su ambiente pierden la noción de dónde están ubicados o comiencen a olvidar otras cosas, porque no están en su zona de confort. No basta con que la persona, repetitivamente me cuente una historia, o me repita una historia para yo pensar que es una señal de demencia. Si esto va acompañado de otras cosas o si suele ser muy recurrente, uno podría pensar en evaluar. Pero no es el signo que uno debería solamente contemplar”, añade.

Recomendaciones a pacientes diagnosticados con alguna demencia o alzheimer

La académica recomienda a los pacientes mantener una dieta saludable y rica en antioxidantes. “Alimentarse bien, mantener una dieta balanceada y que creo que eso aplica para varias enfermedades. Además, tratar de hacer ejercicio. Si bien la demencia es más recurrente en personas mayores, cuando tiene un contexto idiopático, es decir, que no tiene una causa genética, y por lo tanto las personas mayores es difícil que ejecuten ejercicios de actividad física fuerte, hay ejercicios que pueden adecuarse de manera personalizada y que podrían ser suficientes para mantener un nivel de actividad física en esas personas“.

“Algo muy recomendado es hacer ejercicios de numeraciones, de lógica como el Sudoku, la lectura también para mantenerse activo a nivel cerebral y cognitivo es muy importante. Lo otro que es muy importante es mantener el contacto social. Está descrito que la interacción social es beneficiosa para este tipo de alteraciones de memoria como la demencia. Por lo tanto, una persona mayor aislada podría ser más propensa a desarrollar algún tipo de demencia. Por lo tanto, son factores y son actividades que son muy recomendadas, mantener la interacción social, ejercicios, dieta saludable, mente activa”, indica.