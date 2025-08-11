La crisis que se desató en el Frente Amplio por la fallida postulación de Gustavo Gatica y el gallito que midió a Vodanovic con Martínez

Que el comité central del partido se decantara por la diputada Claudia Mix y Tatiana Urrutia como competidoras por el distrito 8, y dejara fuera al dirigente social —carta alentada por la presidenta del Frente Amplio— de la contienda, generó repudios internos hacia la decisión del organismo. De la misma manera, algunos han cuestionado a Constanza Martínez por bajar su candidatura como un "gesto" cuando su nombre aún no estaba definido en algún distrito. Otros, en tanto, cuestionan la nominación de Urrutia, carta promovida por el alcalde de Maipú, de quien recuerdan que sus resultados electorales no son promisorios.

Hasta el Frente Estudiantil del Frente Amplio se sumó a la serie de cartas que han provenido desde la militancia del partido —entre ellas, comunales de Punta Arenas, San Joaquín, además del comité de DD.HH.— para cuestionar la decisión que adoptó el fin de semana el comité central de la tienda, que determinó no otorgarle un cupo como diputado en el distrito 8 a Gustavo Gatica, y que dejó entrever las severas diferencias al interior de la colectividad.

Fue durante el viernes cuando sesionó el comité central del partido dirigido por Constanza Martínez. Ese día se definieron los cupos parlamentarios del distrito 8, la zona electoral a la que apuntaba el dirigente social, quien se mostró abierto a ser candidato por el Frente Amplio a través de una carta que hizo llegar a la directiva y al comité central a finales de julio.

Sin embargo, el nombre de Gatica no alcanzó los votos en la instancia para convertirse oficialmente en una carta a diputado por el partido, según pudo conocer The Clinic. Quienes sí prevalecieron fueron la diputada Claudia Mix, que va a la reelección, y Tatiana Urrutia, exconvencional constituyente y estrecha cercana al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

La decisión del comité central provocó una caldera interna que cuestionó en reiteradas ocasiones la definición del organismo. Entre ellas hubo una carta que provino desde un grupo de parlamentarios, liderados por Gonzalo Winter, excandidato presidencial del partido, que llamó a “estar a la altura” de la situación, dado que, afirmaron, el Frente Amplio no representaba únicamente a los integrantes del comité central ni a su militancia, “sino a la mayoría social que buscamos representar”.

Otra del comité de Derechos Humanos del partido, en tanto, señaló su “consternación“ por la decisión adoptada por el comité central. “Sabemos que las decisiones electorales en esta coyuntura son difíciles, pero lo que Gustavo representa es justamente lo que debe estar en el centro de nuestro proyecto político (…). Cerrarle las puertas será leído por la sociedad como un partido ensimismado, incapaz de responder al llamado de quienes aún ven en el Frente Amplio una herramienta de transformación social“, escribió el órgano.

Martínez fue consultada por el asunto durante la jornada, antes de reunirse con los presidentes de partidos oficialistas. Si bien mencionó que su posición a favor de Gatica era conocida públicamente, “yo represento a un partido que es diverso y que tiene espacios de deliberación. Por lo tanto, a mí también me cabe ahora respetar la posición que ha tomado el partido”.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. Foto: The Clinic

Disputas internas entre Vodanovic y la opción de Martínez

Aunque las críticas provenientes desde organizaciones base de la militancia del Frente Amplio no identifican responsables, otros comentarios internos sí los hacen.

Es así como conocedores de la instancia afirman que la no nominación de Gatica pasó por la candidatura de Urrutia, quien no depuso su candidatura.

Es allí donde algunos ponen el ojo. Ello porque el partido contaba sólo con dos cupos en la ajustada negociación oficialista para el distrito 8. Algunos esperaban que, a raíz de la acción de Martínez de bajar su candidatura —siendo presidenta de partido—, Urrutia hiciera lo propio, lo que no ocurrió.

Dicha situación ha generado una recriminación interna, en donde se le reprocha a Martínez el haber dado a entender que su baja para competir en el Congreso respondía a un cupo que la presidenta del partido tenía asegurado en el distrito 8, “cuando no es así“, dicen algunos.

Otros, en tanto, defienden que la timonel frenteamplista nunca quiso que se interpretase aquello. Asimismo, sostiene que la fallida designación de Gatica no debiera verse como una “derrota” de la directiva, dado que fue él quien se acercó al partido y no viceversa.

Por otro lado, a Urrutia se le reconoce como una activa militante al interior del partido y con amplio despliegue territorial. Exsecretaria general de Revolución Democrática (RD) cuando se fusionó con Convergencia Social (CS) para formar el Frente Amplio, en el comité central se reconoce un “gran lote” de RD que fusionó cuadros internos y que se inclinaron por Urrutia antes que por Gatica para el distrito 8.

A eso añaden que Urrutia es vista como una militante “ejemplar”, que ya había comenzado a desplegarse y que había renunciado a su trabajo para abocarse a su candidatura. En todo caso, a pesar de lo anterior, varios reconocen su cercanía con el alcalde Vodanovic. Este último le reconocen cierta influencia partidista, a pesar de no ser parte del comité central, por ser el alcalde más votado del país y codearse con la expresidenta Michelle Bachelet al ser medidos como las figuras mejor evaluadas de la izquierda en distintos sondeos de opinión.

Tatiana Urrutia. Foto: cedida

Resistencia por Urrutia y preferencias por Gatica

Aunque a Urrutia se le reconozca determinado “mérito”, no son pocos los que levantan un análisis electoral de la situación desfavorable para su caso.

Es en eso en que recuerdan que la exconvencional fue electa en ese cargo gracias al sistema de arrastre y no por su votación individual. En 2021, Urrutia fue parte de Apruebo Dignidad, que combinaba a candidatos del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio. Participó de dicha elección también como representante del distrito 8, donde obtuvo un 1% (4.448 votos), lejos de la cantidad de votos que obtuvo Daniel Stingo, primera mayoría del distrito en cupo RD, con 111.482 apoyos y un 24% de los votos.

En tanto, las preferencias por Gatica son argumentadas, al interior del partido, en que se hacía necesario, ante posibilidad de que el próximo gobierno sea de derecha, en llevar las cartas más competitivas en cada sector. Sondeos internos del partido arrojaban un número poco favorable para Urrutia y uno mucho mejor para Gatica.

Asimismo, se preveía que Gatica podía aportar en otorgar una visión del Frente Amplio como un partido que recoge solicitudes y propuestas sociales, como el propio ofrecimiento que hizo el dirigente para ser parte de la lista de candidatos del partido.

No obstante, “está cuajando en la base del partido que se dejó fuera a Gatica por un tipo de burocracia”, señala una fuente al interior de la tienda como una de las preocupaciones que temen que se puedan tomar por la situación.

Por ahora, el partido que recogería la candidatura de Gatica y que se ha mostrado abierto es el Partido Comunista (PC).