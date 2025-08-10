“No pueden primar las mezquindades”: la carta enviada por Winter y otros diputados que fue desestimada por el comité central y que evidencia el quiebre en el FA por el caso Gustavo Gatica 

En la misma jornada en la que se llevó a cabo la reunión del comité central del Frente Amplio, este viernes 8 de agosto, un grupo de parlamentarios llamó a aprobar la candidatura a diputado de Gustavo Gatica por el distrito 8, planteando que "es una oportunidad para nuestro partido". En el mismo escrito, también advirtieron la relevancia de decisiones de este tipo, en medio del difícil presente que atraviesa la colectividad, sobre todo después de la dura derrota en las primarias. "Sabemos que estamos viviendo un momento de construcción de unidad partidaria muy delicado, y por eso mismo tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos", manifestaron.

La fallida candidatura a diputado de Gustavo Gatica por el distrito 8 en un cupo del Frente Amplio, ha abierto un nuevo flanco de crisis en la colectividad liderada por Constanza Martínez.

Pese a los acercamientos públicos y privados con Gatica, y la disposición que mostró Martínez de sacrificar su propio cupo en el mencionado distrito, el comité central del FA, celebrado este viernes 8 de agosto, no dio luz verde a la candidatura del psicólogo.

Las cartas elegidas para dicha zona de la Región Metropolitana fueron Claudia Mix, actual diputada, y Tatiana Urrutia, exconcenviconal y figura cercana al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Mix y Urrutia eran las alternativas que desde hace largo rato se manejaban en el FA para competir en el D8, (Tiltil, Quilicura, Colina, Estación Central, Pudahuel, Lampa , Cerrillos, Maipú). Por ello, desde algunos sectores del partido acusaron que Martínez ofreció a Gatica un cupo que nunca existió, dadas las condiciones que se presentaban.

Sin embargo un grupo de parlamentarios frenteamplistas, entre ellos Gonzalo Winter, llamaron a abrirse a otros horizontes, más allá de la propia militancia, y así apoyar la candidatura de Gustavo Gatica.

La carta que desestimó el comité central

La carta enviada enviada al comité central el mismo viernes 8 de agosto, a la que tuvo acceso The Clinic, está firmada por los diputados Gonzalo Winter, Javiera Morales, Emilia Schneider, Camila Rojas, Clara Sagardía, Lorena Fries y Patricio Rosas.

En ella, los parlamentarios firmantes partieron manifestando que “la candidatura de Gustavo Gatica es una oportunidad para nuestro partido. Podemos seguir contribuyendo a abrir la política a intereses y visiones excluidas de la política tradicional, pero también ampliar nuestro diálogo con sensibilidades del amplio mundo de la izquierda y, en concreto, poder construir con un referente de las luchas sociales de los últimos años, que además muestra disposición a trabajar de conjunto con el Frente Amplio y seguir potenciando nuestro proyecto de cambio”.

Luego plantearon que “es un momento difícil para nuestra fuerza política. Sufrimos una dura derrota electoral en las primarias, pero confiamos en que nuestro proyecto político sigue vigente y con mucho que aportar a Chile. Estos son momentos para demostrarlo. Ser un partido vivo, abierto y con claridad del horizonte que quiere construir y representar. Hoy, no pueden primar las mezquindades“.

Gonzalo Winter

Los firmantes no se quedaron ahí y también advirtieron la relevancia de decisiones de este tipo, en medio del difícil presente que atraviesa la colectividad. “Sabemos que estamos viviendo un momento de construcción de unidad partidaria muy delicado, y por eso mismo tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. No nos debemos sólo a quienes estamos reunidos en este Comité Central, ni siquiera sólo a nuestra militancia, sino a la mayoría social que buscamos representar. Tenemos que estar a la altura”, establecieron.

Sin embargo el comité central del Frente Amplio no consideró los argumentos de esta misiva y optó por ratificar las candidaturas de Claudia Mix -quien va por su tercer periodo en la Cámara Baja- y Tatiana Urrutia.

Un escenario que da cuenta de un quiebre en el Frente Amplio, en este caso por la fallida candidatura de Gustavo Gatica, pero que se inserta dentro de un panorama de crisis mayor, la que se ha visto particularmente agudizada tras la dura derrota que sufrió Gonzalo Winter en las primarias del oficialismo.