“Esto será leído como un partido ensimismado”: la dura crítica del comité de DD.HH. del Frente Amplio al no apoyar postulación de Gustavo Gatica

La Comisión de DDHH y Memoria del Frente Amplio criticó la decisión del comité central de dejar fuera a Gustavo Gatica de la candidatura a diputado por el distrito 8. En su carta reclaman que "lo que Gustavo representa es justamente lo que debe estar en el centro de nuestro proyecto político" y que "cerrarle las puertas será leído por la sociedad como un partido ensimismado, incapaz de responder al llamado de quienes aún ven en el Frente Amplio una herramienta de transformación social".

Gustavo Gatica no será candidato a diputado por el Frente Amplio por el distrito 8. La determinación se tomó en el comité central de la colectividad oficialista que se llevó a cabo este viernes. Ante este hecho, el Comité de Derechos Humanos y Memoria del Frente Amplio expresó su malestar al partido mediante una carta, a la que tuvo acceso The Clinic, y que comenzó a circular hoy en los grupos del partido.

En esta, el Comité de DDHH y Memoria advierte de que “cerrarle las puertas será leído por la sociedad como un partido ensimismado, incapaz de responder al llamado de quienes aún ven en el Frente Amplio una herramienta de transformación social”.

Bajo ese contexto, llaman al Comité Central del Frente Amplio a “revisar su decisión de candidaturas y encontrar una solución que permita que Gustavo encuentre en nuestro partido una posibilidad de integrar la nueva legislatura que tendrá la responsabilidad de garantizar que no retrocedamos en dignidad y derechos”.

Además, añaden que “las definiciones electorales que adopten los partidos progresistas de cara a

las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, serán decisivas para que en nuestro

país se mantenga posibilidad de avanzar en transformaciones que pongan en el centro la

dignidad de las personas y la justicia social”.

La Comisión de DDHH y Memoria del Frente Amplio, de hecho, manifiesta en otro párrafo del escrito su “consternación por la decisión adoptada”. Y añaden: “Sabemos que las decisiones electorales en esta coyuntura son difíciles, pero lo que Gustavo representa es justamente lo que debe estar en el centro de nuestro proyecto político”.

En la declaración también hacen énfasis en que Gustavo Gatica es “un luchador social que ha decidido hacer de su experiencia personal una herramienta de defensa colectiva, exigiendo no únicamente la justa

reparación como víctima de graves vulneraciones de derechos humanos, sino que además la disposición honesta y genuina de seguir apostando por la política y por la vía institucional como el lugar de disputa de una distribución del poder que garantice la plena igualdad”.