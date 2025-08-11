Winter, Jackson y ministros divididos por Gustavo Gatica: cómo votaron los líderes del Frente Amplio en el polémico comité central

El comité central del partido, desarrollado el pasado viernes, dejó en veredas contrapuestas a algunos de los liderazgos de la actividad. Por un lado el fundador Giorgio Jackson y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se inclinaron por entregar uno de los cupos para el distrito 8 (Maipú) a Tatiana Urrutia, exconvencional y cercana al alcalde Tomás Vodanovic. En cambio, el exabanderado presidencial Gonzalo Winter, además de diputadas como Emilia Schneider y Camila Rojas se manifestaron por el psicólogo. Aquí, cómo se decantaron algunas de las figuras de la tienda en una decisión que reavivó las tenciones internas.

Por Jorge Palacios

Compartir

Un conflictivo comité central desarrolló el pasado viernes el Frente Amplio, en el que se tomaron distintas definiciones de cara a la inscripción de las listas parlamentarias para las elecciones de noviembre. Y es que la decisión de dejar sin cupo al psicólogo y activista de derechos humanos, Gustavo Gatica, en el distrito 8 (Maipú) generó una fuerte pugna interna.

Ese día, la máxima instancia partidaria privilegió la repostulación en la zona de la actual diputada Claudia Mix, así como la candidatura de Tatiana Urrutia, exconvencional y exsecretaria general de Revolución Democrática (RD).

La decisión desató quejas de distintos grupos de dirigentes, las cuales se expresaron mediante cartas en las últimas horas. Algunos, además, apuntaron al rol que jugó el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, para proteger la candidatura de Urrutia, de quien es cercano.

Jackson y Orellana vs. Winter y Schneider

La votación de la polémica decisión del Frente Amplio reveló la división entre las principales figuras de la colectividad, existiendo 56 votos por Tatiana Urrutia y 36 por Gustavo Gatica, además de una inhabilitación y una abstención.

Según pudo conocer The Clinic, en la votación de ese día, en la cual se zanjó el orden de prelación de ese distrito, puso en veredas opuestas a ministros, exautoridades de Gobierno y parlamentarios.

Así, uno de los fundadores del partido, el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson se decantó por apoyar la opción de Tatiana Urrutia en desmedro de la de Gatica.

En la misma línea estuvo la actual ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales. A diferencia de ellas, la ministra Javiera Toro (Desarrollo Social) dio su voto por el psicólogo.

Los parlamentarios también quedaron con miradas contrapuestas. Por ejemplo, el exprecandidato presidencial del Frente Amplio, el diputado Gonzalo Winter, se inclinó por que el partido diera su cupo a Gustavo Gatica. Misma posición expresó la diputada Emilia Schneider y Camila Rojas, quien no irá a la reelección.

En contrapartida, los diputados Jaime Sáez, Andrés Giordano, Gael Yeomans y Ericka Ñanco votaron por dar el espacio a la militante Tatiana Urrutia.

Por Urrutia también dio su respaldo en el comité central la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, y el abogado y exconvencional Fernando Atria. Misma posición manifestaron las ex consejeras constitucionales Paloma Zúñiga y Kinturay Melin.

Asimismo, el expresidente de Revolución Democrática Rodrigo Echecopar (cercano a Jackson ) dio su voto por Tatiana Urrutia, al igual que dirigentes como Valeria Cárcamo y Rodrigo Mallea. El exministro de Educación Marco Antonio Ávila fue otro de los que se inclinó por la ex-RD.

Por Gatica, en tanto, se manifestó también la consejera regional Ximena Peralta, además de los exconvencionales Ignacio Achurra y Constanza Schönhaut, quienes están considerados como candidatos a la Cámara de Diputados.

Otro que estuvo a favor de dar el cupo al psicólogo cegado durante el estallido social fue el investigador de Nodo XXI Francisco Arellano, quien colaboró en la campaña presidencial de Winter.

Claudia Mix, en tanto, se inhabilitó de votar, mientras que el diputado Diego Ibáñez no se manifestó en la deliberación.