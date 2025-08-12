El descarte de José Luis Daza, viceministro de Economía de Milei, a la idea de sumarse a eventual gabinete de Kaiser: “Ningún comentario”

Este martes se llevó a cabo un seminario en el que participaron los economistas chilenos Sebastián Edwards y José Luis Daza, organizado por Moneda Patria Investments. A la instancia también acudieron los candidatos presidenciales José Antonio Kast (Partido Republicano), Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Jeannette Jara (Partido Comunista).

Compartir

Los economistas Sebastián Edwards, académico de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), y José Luis Daza, viceministro de Economía del gobierno de Javier Milei, participaron este martes en el XXI Seminario Internacional de Inversiones de Moneda Patria Investments, instancia a la que también acudieron los candidatos presidenciales José Antonio Kast (Partido Republicano), Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Jeannette Jara (Partido Comunista).

El primero en tomar la palabra -entre las presentaciones de los aspirantes a La Moneda- fue Edwards, quien, como es habitual, entregó sus perspectivas económicas, pero esta vez centrado en Estados Unidos y las políticas arancelarias implementadas por la administración de Donald Trump.

Así, apuntó que “en los 21 años que hemos hecho el seminario, esto es lo más importante que ha sucedido. Mucho más que la pandemia, la gran recesión, Lehman Brothers (la crisis financiera del 2008), el estallido social y la crisis de Argentina”.

Con todo, al recordar la situación de Argentina, resaltó su mayor optimismo por el futuro del país vecino a propósito del rol que ha ejercido el economista chileno José Luis Daza. “Gracias a Dios, ya no va a haber más (crisis en Argentina), gracias a que está José Luis Daza a cargo”, aseveró.

En su exposición, Edwards también indicó que la tarifa impuesta por Estados Unidos no es positiva, aunque, al contrastar con otros países, existe una ventaja para Chile. “Pensemos en el vino chileno”, indicó, precisando que este producto “está sujeto a un 10% de tarifas y sus competidores del ‘nuevo mundo’ también están sujetos al 10%. Pero los competidores del Viejo Mundo tienen tarifas del 15% (…). Por tanto, es peor tener tarifas del 10%, pero en relación con otros competidores estamos no tan mal”.

Las preguntas de Edwards a Daza

Luego vino el turno de José Luis Daza, quien realizó una extensa exposición para evidenciar la transformación económica que ha tenido Argentina desde que el arribo de Javier Milei. En ese sentido, dijo que cuando asumió el mandatario llegó al poder, el déficit fiscal alcanzaba el 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

“En el primer mes cortaron un déficit fiscal de 5% del producto. En un mes”, destacó, y comentó que “todas las áreas del Estado Argentino que tu miraras estaban hechas para robar. No es que se robaba un poco de un programa, como en el área de obras públicas. Era impresionante”.

“¿Sabes qué hizo Toto Caputo (ministro de Economía) en la obra pública? La cortó a cero el primer año, ¿y cuánto impactó en la economía para abajo? Prácticamente nada, porque se robaron toda la plata“, agregó.

También calificó de un “milagro” que Argentina no cayera en una hiperinflación, cuando estaba todo dado para que eso ocurriera. “El día que asume el presidente Milei, la inflación era de 1% por día. Con razón decían que esto no iba a funcionar”.

Entre los logros de la administración de Milei resaltó que “dos millones de niños han salido de la pobreza en Argentina”, según datos de Unicef. Asimismo, que para reducir la pobreza, además del ajuste, el Gobierno redirigió recursos “hacia los sectores más pobres”. Esto, explicó, gracias a que “terminó de cuajo, de raíz, con la industria de la administración de la pobreza”.

Tras ello, declaró que “la aspiración no es, vamos a hacer crecer a Argentina al 3% o 4%, la aspiración es tener la economía más eficiente del mundo, con la mayor libertad económica para el mundo, con la mayor eficiencia de impuestos del mundo. O sea, no va a haber otro país en el mundo con más oportunidades de inversión que Argentina, esa es la idea (…). Cuesta mucho, pero la ambición está ahí, la disposición, la inteligencia estratégica para hacerlo”.

Más tarde, Daza y Edwards compartieron un espacio de conversación, en el cual este último le preguntó al economista radicado en Argentina si estaría dispuesto a integrar el candidato del candidato presidencial del Partido Libertario, Johannes Kaiser, en caso de llegar a La Moneda. Esto, ya que hace unos días el diputado manifestó su intención de intentar convencer a Daza.

“Trataríamos de traer de vuelta a Daza (…) los argentinos parecen bastante cómodos con la reducción de pobreza que se ha producido en Argentina. Se ha disparado su crecimiento a 5%, 6%. Nos tenemos que poner pronto las pilas o nos van a pasar por encima”, sostuvo Kaiser en entrevista con Mesa Central de Canal 13.

Al ser consultado sobre el tema esta jornada, la réplica de Daza fue un escueto: “Ningún comentario”.