Hipertensión, depresión y dolor crónico: el 40% de los chilenos tiene dos o más enfermedades según la Encuesta de Calidad de Vida y Salud

Entre los principales resultados destacan las enfermedades con mayor prevalencia, la disminución de la calidad de vida por salud y la detección de problemas relacionados con seguridad de los barrios.

Esta semana se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud 2023-2024 (ENCAVI). En esta encuesta se entrevistó a 16.590 personas de las 16 regiones del país entre octubre de 2023 y febrero de 2024.

Una de las conclusiones de la investigación fue que el 63,9% de la población de 15 años o más tiene una enfermedad, mientras que el 40,1% reportó tener dos o más.

Entre las enfermedades con mayor prevalencia están la hipertensión arterial (25,4%), depresión (19%) y dolor crónico (16,4%). “Estas cifras son extraordinariamente preocupantes. Estamos llegando muy atrasados y se están generando enfermedades que nosotros deberíamos prevenirlas y promoverlas en la atención primaria de salud”, dice el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo.

De acuerdo con Castillo, los factores de riesgo que podrían estar influyendo son el consumo de alcohol y tabaco, las condiciones de salud mental y el sedentarismo. “Esto quiere decir que quienes toman decisiones deben volver a mirar las políticas preventivas y promocionales de la salud”.

Ante esta realidad, Castillo señala que se deben realizar campañas de hábitos saludables, como reducción del consumo del tabaco –que se ha mantenido su consumo dentro del hogar– y del alcohol. Según él, el foco debe estar en “poner énfasis en políticas públicas de corto y mediano plazo para que la prevención y la promoción de hábitos saludables se puedan echar a andar”.

Otras cifras: calidad de vida y problemas del entorno

Entre otros de los principales hallazgos está la disminución de la calidad de vida por salud física, psicológica, social y entorno al compararlo con la encuesta anterior.