MEDS sigue ampliando su red: abrirá clínica en Vitacura enfocada en cirugía plástica, maxilofacial y bariátrica 

La nueva clínica de Meds proyecta iniciar sus operaciones a comienzos de septiembre. En 2026, la red contará con tres clínicas y ocho centros médicos ambulatorios.

En un año de varios movimientos, MEDS sigue avanzando en la ampliación de su red. Tras el anuncio de una nueva clínica en La Reina y la apertura de un centro médico en La Florida, la compañía vinculada a la familia Ibáñez Atkinson alista su llegada a Vitacura.

Se trata de una nueva clínica para MEDS, la que se sumará a la que inició sus operaciones en 2016 en La Dehesa y la que se encuentra en fase de diseño de sus distintos servicios en la intersección de Príncipe de Gales con Américo Vespucio, que abrirá sus puertas en 2026.

Según informó El Mercurio, MEDS adquirió la clínica de la Cooperativa Médica Las Condes (Medicop), un recinto de cinco pisos que cuenta con consultas médicas, pabellones y hospitalización, ubicado en Juan XXIII.

Esta nueva clínica de MEDS, que contempla abrir sus puertas a inicios de septiembre, estará enfocada en las especialidades de cirugía plástica, maxilofacial y cirugía digestiva y bariátrica.

Junto con ello, la clínica de MEDS en Vitacura contará con un centro de manejo avanzado de heridas, consultas médicas, unidad toma de muestras, y un centro de cirugía mayor ambulatoria y hospitalización.

Cabe consignar que esta llegada a Vitacura, además del recinto de La Reina y el centro médico de Las Condes, forman parte de un plan de expansión de la red de MEDS. Para ello, la controladora Plataforma Empresarial Stars aprobó un aumento de capital de $45 mil millones.

La red de MEDS

Una vez que abra sus puertas el recinto de Príncipe de Gales con Américo Vespucio, MEDS contará con tres clínicas: La Dehesa, Vitacura y La Reina.

A dichas clínicas se suman los ocho centros médicos ambulatorios que forman parte de la red. Estos se encuentran en Las Condes, Chicureo, La Reina, Maipú, Calera de Tango, Antofagasta, Rancagua y La Florida.