Contraloría obliga al alcalde de Renca, Claudio Castro, a devolver pagos por contratación de abogado para su defensa personal con fondos municipales

La contratación del abogado para asesoramiento legal por parte de la Municipalidad de Renca se dio luego de que la concejala Avilés acusara de "nepotismo" y "tráfico de influencias" al edil. Contraloría dictaminó que dicha contratación no se ajustó al marco legal, por lo que ordenó dejar sin efecto la contratación y restituir los montos pagados.

La Contraloría General de la República declaró improcedente la contratación de un abogado, mediante trato directo, por parte del alcalde de Renca, Claudio Castro Salas. Los servicios del abogado fueron desembolsados con fondos municipales, por lo que, según estipuló el organismo contralor, se deberán restituir los montos pagados.

La Contraloría ordenó dejar sin efecto la contratación del abogado para representar al alcalde y que el restituya los montos pagados, a través de la jefatura comunal subrogante.

La contratación del “servicio de asistencia jurídica especializada” para el alcalde se llevó a cabo luego de que la concejala Camila Avilés, durante una sesión del concejo municipal, lo acusara de “tráfico de influencias” y “nepotismo” al favorecer a un familiar en “eventuales operaciones con empresas inmobiliarias”.

Luego del hecho, el municipio, mediante decreto alcaldicio, autorizó la contratación de asistencia jurídica especializada para la defensa del alcalde. El hecho fue llevado a Contraloría por la concejala Avilés, donde se declaró ilegal.

“No resultó procedente que la Municipalidad de Renca dispusiera la contratación de un abogado para que representara al alcalde en las instancias judiciales correspondientes, por lo que ese municipio deberá regularizar la situación en estudio, dejando sin efecto dicha contratación y requiriendo que el edil restituya los montos pagados al efecto a través de la jefatura comunal subrogante”, dictaminó la CGR.

Además, la investigación de Contraloría arrojó que “existen indicios de que las eventuales injurias o calumnias en contra del edil con ocasión del desempeño de su cargo, podrían relacionarse con actuaciones que podrían ser irregulares por parte de dicho servidor en el ejercicio de sus funciones”.