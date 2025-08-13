Paternidad bajo la lupa: estudio revela que persiste el estereotipo del padre como proveedor, mientras la madre asume todas las responsabilidades

Pese a los avances en equidad de género, un estudio reveló que la paternidad sigue marcada por el estereotipo del hombre como proveedor y la madre como figura central. La investigación, basada en entrevistas a parejas primerizas, expone cómo se distribuyen las tareas y emociones antes y después del nacimiento del bebé.

Un estudio realizado por académicas de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez reveló que, pese a la equidad que han logrado las mujeres con el pasar de los años, las parejas siguen perpetuando la representación de la paternidad en donde solo la madre tiene un rol protagónico mientras que el hombre parece solo tener el papel de proveedor de la familia.

La investigación fue realizada por las psicólogas Francisca Pérez, Camila Navarro y Valentina Vallejo. Las investigadoras entrevistaron a parejas que tendrían a su primer hijo. Conversaron con los padres durante en el embarazo y tras el parto. Los que detallaron cómo se sentían con respecto a ser padres además de qué tareas realizan en el hogar una vez nacido el bebé.

En conversación con The Clinic, Pérez explicó que con el estudio buscaban “comprender cómo las parejas viven y significan la llegada de su primer hijo o hija. No solo desde lo individual, sino también como experiencia compartida. Nos interesaba explorar cómo se construyen las representaciones parentales y cómo influyen en la distribución de los cuidados en un país como Chile. Donde aún conviven modelos muy tradicionales de género con discursos emergentes de corresponsabilidad”.

La paternidad en Chile

Las entrevistas se realizaron con ambos padres presentes y no por separado. Las investigadoras explican que esto se debe porque “queríamos mirar la llegada del primer hijo como experiencia compartida porque eso no se había estudiado tanto antes. En general, los estudios de transición a la parentalidad entrevistan de manera individual a la madre y al padre y nos interesaba ver justamente la experiencia compartida y no solo la individual“.

“Entrevistar a ambos a la vez permitió observar interacciones en tiempo real y cómo negociaban sus relatos. Pero también podía generar que suavizaran o filtraran ciertos aspectos para mantener una ‘imagen idealizada’ frente a su pareja. Esto puede haber invisibilizado tensiones o desacuerdos. Pero a la vez nos dio información valiosa sobre las dinámicas y acuerdos que se construyen en la coparentalidad”, asevera Pérez.

Con respecto a las entrevistas, la académica reconoció que “nos sorprendió la fuerte presencia de estereotipos de género incluso en parejas con discursos igualitarios. Por ejemplo, muchos padres veían a sus parejas como ‘expertas naturales’ en crianza, lo que refuerza la idea de que la madre ‘sabe más’ y, por ende, debe asumir más. También nos llamó la atención que varios hombres expresaran un deseo consciente de romper esos estereotipos y ser padres presentes, pero que les costara conectar antes del nacimiento por no tener la experiencia física del embarazo”.

El rol de las madres y padres

“La autoexigencia materna aparece como un motor de dedicación, pero también como una fuente importante de estrés y sobrecarga. Muchas madres sienten que deben hacerlo ‘todo bien’ porque así lo esperan los demás, e incluso ellas mismas. Aliviarlo requiere cambiar el relato cultural que asocia el buen cuidado exclusivamente a la madre, fortalecer redes de apoyo y generar políticas que reconozcan y respalden la corresponsabilidad, para que el bienestar del bebé no dependa del sacrificio unilateral de la madre”, explica la académica.

Pérez agrega que “vimos que muchos padres quieren ser cercanos, afectivos y partícipes desde el inicio, rompiendo con la imagen del padre distante y solo proveedor. Sin embargo, su participación suele aumentar después del nacimiento, cuando sienten que su rol está más claro. Esto muestra que, con apoyo y oportunidades concretas, los hombres pueden y quieren asumir un papel activo en la crianza desde las primeras etapas”.

Cómo lograr la equidad en las relaciones de pareja

La psicóloga recalca que “un poco el objetivo también de los resultados de este estudio es poder insumar a la política pública. Es importante desarrollar intervenciones psicoeducativas desde el embarazo, que preparen a ambos padres, no solamente para el parto, porque actualmente existen tantos talleres de preparación para el parto. Hasta ahí llega. Nosotros creemos que es súper importante que estos talleres incluyan el tema de la reconfiguración de la identidad parental. Donde aparezca, por ejemplo, el tema de los roles, el tema de la distribución de responsabilidades, el tema de las expectativas que se pueda tener en relación al bebé, las expectativas que se puedan tener en relación a cómo va a continuar o no esta relación de pareja”.

“Creemos que es súper importante que haya más estrategias que fomenten la corresponsabilidad. Por ejemplo, dentro de la política pública, propuestas concretas podrían ser permisos parentales igualitarios. Hoy en día sabemos que el pre y postnatal está principalmente dirigido a la mujer, que es algo que el último mes se puede traspasar al papá. Sabemos que lo hace un porcentaje ínfimo en la población, la mayoría de los hombres se complican incluso con tomarse los cinco días legales, porque sienten que muchas veces se pone en juego ahí su relación con su empleador. Entonces creemos que eso es importante, que los permisos parentales sean como una política pública que sea igualitaria”, añade.

En ese sentido, recalca que “la corresponsabilidad beneficia a todos en la familia. Al bebé, a la madre y al padre y a la relación de pareja. Esto en general muestra, y ahí nuestro estudio coincide con estudios previos, que eso es así. Que cuando ambos padres comparten los cuidados, se mejora el bienestar emocional familiar y se generan entornos que son más equilibrados para el desarrollo infantil. Y también que el cambio cultural es posible. Dentro de los padres hay muchos que quieren romper estos estereotipos, que de repente se encuentran todavía con hartas barreras, a propósito de lo que hablábamos como de quizás falta de política pública o falta de apoyo desde los empleadores”.