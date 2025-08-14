Autonomía al fútbol femenino y separar la ANFP de la Federación: las prioridades de la ANJUFF ante el Senado para modernizar la gobernanza del deporte

La organización de jugadoras de fútbol femenino presentó en la Comisión de Constitución del Senado diferentes iniciativas que apuntan a reformar la Ley 20.019 de Sociedades Anónimas Deportivas, con foco en autonomía, representación gremial y equidad en la gobernanza deportiva.

La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF) expuso ante la Comisión de Constitución del Senado la propuesta de reforma a la Ley N° 20.019, que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. La organización busca que la nueva normativa modernice la gobernanza del deporte en Chile y corrija falencias que han limitado el desarrollo del fútbol femenino.

Entre los ejes planteados destacan la importancia de la separación institucional entre la Federación de Fútbol de Chile y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para evitar conflictos de interés, principio que ya comenzó a materializarse con la reciente aprobación en la Comisión de Constitución de la incompatibilidad de cargos entre ambas entidades.

A su vez, la iniciativa abarca la inclusión obligatoria de representantes gremiales tanto de jugadores y jugadoras, con voz y voto en la toma de decisiones, lo que incorpora una cuota de género. Por último, la propuesta incluye la creación de organismos con autonomía financiera y de gestión para el fútbol femenino.

“Valoramos el avance de esta ley, porque marca un hecho histórico para el deporte chileno. Nos permitirá avanzar hacia estándares profesionales que fortalezcan no solo el fútbol femenino, sino todas las disciplinas. Separar la ANFP de la Federación, asegurar representación con voz y voto e impulsar la autonomía del fútbol femenino son pasos que ya no pueden esperar“, aseguró la vicepresidenta de ANJUFF, Javiera Moreno.

La ANJUFF busca alinearse con el estándar internacional

Además, el organismo señaló que estas propuestas ya cuentan con referentes internacionales. En países como España, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, las asociaciones de futbolistas participan directamente en la gobernanza y la regulación laboral. En concreto, en Francia y España existen ligas femeninas con autonomía jurídica y financiera. “Son modelos que han demostrado que la participación y la gestión diferenciada permiten un desarrollo más rápido y sostenible”, afirmó la ANJUFF.

Durante la tramitación del proyecto de Ley, se incorporara la Ley de Profesionalización del Fútbol Femenino dentro de la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. “Esta incorporación le otorga coherencia legal al marco normativo, fortaleciendo la aplicación de la nueva ley y consolidando un avance estructural para la disciplina”, explicó Moreno.

La ANJUFF recalcó que la discusión legislativa abre una oportunidad histórica para garantizar un sistema más equitativo y representativo, alineado con los estándares internacionales de desarrollo profesional en el fútbol.

Aprueban incompatibilidad entre ser dirigente de una federación y una liga profesional

Este miércoles, la Comisión de Constitución del Senado aprobó una norma que establece la incompatibilidad entre ser dirigente de la federación y de una liga profesional. Esto, en el marco de la votación en particular del proyecto que modifica la ley que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización, de conflictos de interés y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas.

“Se aprobó la incompatibilidad absoluta entre ser dirigente de la federación y ser dirigente de la liga profesional, por lo que, lo que existe hoy en que los mismos dirigentes de la federación son dirigentes de la ANFP ya no va a poder ocurrir con la nueva ley”, afirmó el senador Matías Walker.

Asimismo, destacó otra disposición aprobada por la comisión que señala que “cuando un club pierde la categoría profesional y pasa a ser ANFA (Asociación Nacional de Fútbol Amateur), la Liga deportiva profesional va a ser solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales que quedan pendientes, de manera que el jugador de futbol profesional no quede sin derecho a sus haberes legales y laborales”.