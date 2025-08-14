El avance del FES a la Sala de la Cámara: comisión de Hacienda rechazó modificar parámetros de gratuidad y aprobó la condonación del CAE

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ayer votó en particular el proyecto sobre Financiamiento de la Educación Superior (FES), con el cual el Gobierno busca poner fin al sistema del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ayer despachó a Sala el proyecto sobre Financiamiento para la Educación Superior (FES), con el que el Gobierno busca poner fin al sistema del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La iniciativa, ingresada al Congreso en octubre de 2024, contempla un plan de reorganización y condonación de deudas, y ha sido una de las promesas más simbólicas del Presidente Gabriel Boric.

En cuanto a la condonación del CAE, en la comisión se aprobaron como un paquete los textos relacionados con ello. En las disposiciones transitorias, en el artículo quinto, se detalla la creación, con carácter transitorio, del Plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas. Con todo, se respaldó una indicación que prohíbe que las grandes autoridades accedan a la condonación.

Una de las discusiones más álgidas que se dieron en torno al proyecto y sus indicaciones fue la votación del artículo 35 numeral 4, el cual fue finalmente rechazado. Con este punto, el Ejecutivo modificaba los parámetros para que las instituciones de Educación Superior otorgaran gratuidad a los estudiantes del decil 7.

En particular, se eleva el umbral de ingresos fiscales -que actúa como gatillo para activar el siguiente decil de la gratuidad buscando universalidad- y se condiciona al PIB Tendencial No Minero, en lugar del PIB tendencial general, de acuerdo a Pulso.

Ya finalizada la sesión, y junto con recalcar los cuestionamientos que el proyecto FES ha generado entre académicos y rectores de instituciones de Educación Superior, ayer los diputados de oposición adelantaron que buscarán rechazarla cuando se vote en Sala -lo que se espera ocurra la próxima semana-.

“Nos vamos a jugar para que en la Sala rechacemos de plano la idea de legislar este mal proyecto ideológico del Gobierno”, indicó Miguel Mellado (RN).

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró el avance de la propuesta, y sobre todo que ambas comisiones aprobaron el artículo que termina con el CAE y elimina la presencia de los bancos en la administración del financiamiento.

Eso sí, según El Mercurio, el diputado Juan Santana (PS) dijo que “en este proceso se ha perdido el foco original en algunos aspectos, privilegiando en varios asuntos la viabilidad económica que demandan las universidades, por sobre los compromisos que el Ejecutivo asumió con los estudiantes”.