Gendarmería expulsa a cuatro coroneles que viajaron fuera de Chile mientras se encontraban con licencia médica

Hace algunas semanas, Contraloría dio a conocer que, de casi tres mil funcionarios de policías que realizaron viajes con licencia médica, un 39% de ellos corresponden a Gendarmería. Hoy, dicha institución desvinculó a cuatro de sus coroneles.

Compartir

Hoy se dio a conocer que Gendarmería desvinculó a cuatro miembros del alto mando. Además, existe un quinto coronel que está en proceso de sumario. Recordemos que, Contraloría detectó a 1.067 funcionarios de Gendarmería que viajaron al extranjero estando con licencia, siendo esta la institución con mayor cantidad de viajes: un total de 3.536.

“Siempre lamentaremos perder recursos, pero lamentablemente debemos tomar decisiones ejemplarizadoras en el contexto del orden y de la probidad administrativa. Lo lamentamos, pero debemos seguir adelante y también instar a nuestros funcionarios y funcionarias a seguir en la senda del cumplimiento del deber”, señala el director nacional Rubén Pérez al medio Emol.

La institución asegura que una vez que reciban los antecedentes correspondientes, procederán a revisar individualmente cada caso que haya sido reportado por Contraloría, “instruyendo con celeridad los sumarios administrativos pertinentes para determinar las responsabilidades de los involucrados”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la probidad, el cumplimiento normativo y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. La utilización indebida de licencias médicas es una falta grave que vulnera los principios que rigen nuestra labor, especialmente en un servicio encargado de resguardar el orden y la seguridad penitenciaria”, enfatiza Gendarmería.

Viajes al extranjero: un 39% corresponden a Gendarmería

Recordemos que, el pasado 30 de julio, Contraloría detectó que casi tres mil funcionarios de Gendarmería, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Fuerzas Armadas viajaron fuera de Chile con licencia médica. La mayoría de los casos se centran en miembros de Gendarmería y Carabineros, algunos de ellos, salieron más de 30 veces del país cuando se suponía que debían estar en reposo.

De estos casi tres mil trabajadores que incumplieron su reposo, un 35,9% corresponde a Carabineros, un 35,8% a Gendarmería, un 24,1% a las Fuerzas Armadas, y un 4,2% a la Policía de Investigaciones de Chile.

Respecto de los 9.069 viajes efectuados, un 39% corresponden a los realizados por funcionarios de Gendarmería, un 35,1% a Carabineros y un 17,9% a personal del Ejército.