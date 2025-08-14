Instalaron cámara de fiscalización en Apoquindo con El Bosque y en un solo día detectó más de 632 autos a exceso de velocidad y 56 que se saltaron luz roja

El Ministerio de Transportes instaló una cámara piloto en la previa de la implementación de la Ley que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), para identificar infracciones de tránsito. En un periodo de 10 días de estudio, entre julio y agosto, se detectó que al día más de 630 personas transitan en exceso de velocidad, y 56 no respetan los semáforos.

En el marco de los trabajos que se están desarrollando para la implementación de la Ley que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), el Ministerio de Transportes presentó los resultados del primer piloto de cámara que instalaron en El Bosque con Apoquindo (Las Condes), para medir infracciones de tránsito.

El análisis de la cámara, que se concretó solo por 11 días entre el 28 de julio y el 7 de agosto, demostró alarmantes resultados. En este periodo se registró de los 11 mil autos que pasan por esta intersección, en promedio 636 superan los límites de velocidad, y 56 no respetan los semáforos, pasando las luces rojas. El ministro Juan Carlos Muñoz calificó estas cifras como alarmantes, pero enfatizó que esto permite identificar la importancia de implementar el CATI.

Este piloto, que no permite sacar multas a los infractores de momento, ya que la Ley no ha sido implementada, detectó que la velocidad máxima registrada en este periodo de estudio fue de 92 kilómetros por hora. Esto, generó alertas, considerando que se trata de una zona altamente transitada. Un 6% de los autos al día van en exceso de velocidad, y un 0,5% se pasan las luces rojas.

Además, se constató que el tramo horario en el que se registraron mayor exceso de velocidad fue entre las 15 y 16 horas. El periodo con más casos de personas que pasaron luces rojas es entre las 16 y 17 horas.

La cámara detecta tanto vehículos como motocicletas. El piloto implementado en Las Condes comenzó en enero, y a fin de este mes concluirá su periodo de prueba. A la par, el MTT informó que en la actualidad hay otros 2 pilotos en operación, uno en Alameda Norte con San Martín, y el otro en el Km 36 de la Ruta 5.

Así es la cámara piloto de CATI. Foto: MTT.

Cómo funcionará la ley para regular las infracciones de tránsito

Desde el Ministerio de Transportes destacaron que la implementación del CATI será una herramienta fundamental para combatir los accidentes de tránsito. Según enfatizaron, en países como México, España, Australia y Francia, han implementado herramientas similares. En el último país, detectaron que se logró reducir en un 51% las muertes en siniestros.

El ministro Juan Carlos Muñoz afirmó que “estas pruebas son relevantes para los próximos procesos de licitación que se desarrollarán y nos acercan cada vez a lo que será CATI. Para este caso, utilizando una cámara de la comuna de Las Condes, se ha podido habilitar un software que está permitiendo que este dispositivo detecte vehículos que exceden el límite de velocidad urbano de 50 kilómetros por hora, así como aquellos que no respetan la luz roja”.

En el Bosque con Apoquindo se instaló la cámara piloto. Foto: MTT.

En lo que va del año, se han registrado 939 muertes por accidentes de tránsito. En 2024 hubo 1.439 casos, y si bien se marcó un descenso en fallecimientos en comparación con años anteriores, no deja de ser una cifra alta.Dentro de las principales causas, destacan la imprudencia del conductor con 35% de los casos. Exceso de velocidad alcanza 24% e imprudencia del peatón 20%.

Se proyecta que en 2026 comience la marcha blanca del CATI. Una vez en ejecución, se podrá multar a quienes incumplan la ley. Las multas por exceso de velocidad van desde 0.5 a 3 UTM ($205 mil aprox). No respetar la luz roja, en tanto, tendrá una infracción de 1.5 a 3 UTM.