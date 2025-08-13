“No hay ninguna palabra que fuera un error”: La explicación del comando de Kast a la cuestionada frase sobre que el Congreso no es “tan relevante”

"No le recomendaría corregir una sola palabra", dijo Cristián Valenzuela, asesor estrecho de Kast, a partir de las interpretaciones que se han generado sobre los dichos del abanderado republicano, quien ayer mencionó estar "revisando" las potestades administrativas del Estado, lo que le valió una serie de críticas. En esa línea, Valenzuela afirmó que el punto que quiso marcar Kast era que, de llegar al Gobierno, no se quedarían "sentados en La Moneda" por no poder sacar adelante sus proyectos en el Congreso. "No hay ninguna palabra de lo que dijo Kast que fuera improvisada, que fuera un error, y que sea necesario aclarar", afirmó el asesor.

Una frase emitida por el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, generó una serie de reparos e interpretaciones que desde su tienda política buscan amainar. “El Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan“, mencionó Kast ayer martes, lo que generó cuestionamientos, tanto del oficialismo como de la oposición, incluso de la candidata Evelyn Matthei (UDI).

El abanderado republicano fue parte del Seminario Moneda Patria Investment, en el que participaron, además de él, las candidatas presidenciales de Chile Vamos, Matthei (UDI) y del oficialismo, Jeannette Jara (PC). Fue en el marco de ese encuentro en que Kast, el primero en exponer en el evento económico, al atender preguntas de los anfitriones señaló que su candidatura está “haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica (…). Aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo“.

Desde el Partido Republicano manifestaron molestia por cómo algunos medios de comunicación cubrieron la noticia, en donde se aludía al concepto de “gobernar por decreto“. Y es que, de acuerdo a lo que han explicado integrantes del comando de Kast, el mensaje que quería enfatizar el candidato presidencial era que Chile tenía un “problema” en cuanto a sus instituciones, refiriéndose a los poderes del Estado, crítica centrada en que cada uno no atendía a sus atribuciones particulares.

Cristian Valenzuela, uno de los asesores directos de Kast, mencionó esta mañana en Tele13 Radio que en los dichos del candidato republicano “no hay un error“.

“Si fuera asesor de José Antonio Kast, no le recomendaría corregir una sola palabra”, ironizó Valenzuela, y añadió, además, que él fue quien le recomendó que dijera “esa frase”.

“¿Cuál es la crítica de fondo? Que esto es un gobierno incompetente, un gobierno mediocre, y que se ha excusado toda la vida en que no se puede hacer nada si el Congreso no aprueba sus leyes“, mencionó Valenzuela como argumento para darle contexto a la frase emitida por Kast.

“Nosotros creemos que hay un camino distinto. Y lo dice (Kast) claramente: el Congreso es importante. Nunca ha ninguneado al Congreso. José Antonio Kast nunca ha venido a acá a hablar de que los políticos son una casta (…), pero dice claramente: ‘El Congreso, siendo importante, no es tan relevante como imaginan en muchas materias‘”, afirmó el abogado.

En ese sentido, reiteró lo que mencionó el abanderado republicano ayer. “¿Por qué (creen que el Congreso no es tan relevante)? Porque nosotros hemos hecho una revisión de todas las potestades administrativas, que es lo que dice José Antonio, instrucciones, reglamentos y distintas medidas que se pueden tomar. Nunca habló de decreto, de saltarse el Congreso”.

“Nunca habló de no intentar acuerdos, pero sí le dijo a la ciudadanía, al menos en nuestra disposición, otra cosa será con guitarra (…). Si nosotros llegamos a ir (a la Presidencia), vamos a hacer la pega. No nos vamos a quedar sentados en La Moneda, encerrados, no haciendo las cosas que hay que hacer“, reafirmó Valenzuela.

Y selló: “No hay ninguna palabra de lo que dijo Kast ahí, primero que fuera improvisada; segundo que fuera un error; y tercero que sea necesario aclarar. Eso es lo que nosotros tenemos como mandato de Gobierno y lo que queremos ofrecerle a la ciudadanía algo distinto que hacer”.

Por su parte, Kast profundizó en sus dichos, tras los primeros cuestionamientos que se generaron a partir de ellos ayer. “En cualquier ley se dicta un reglamento y se le dan las facultades al Estado para tomar decisiones (…). Lo que he señalado es que se puede avanzar con leyes actuales“, sostuvo.

Y hoy continuó, desde la sede del Partido Republicano: “Jamás he dicho algo distinto a que voy a respetar la Constitución y las leyes. También llamó a que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS) hiciera “la pega”, luego de que este último le pidiera una rectificación de sus dichos.

La reacciones que provocaron los dichos de Kast en Moneda Patria: “La democracia no se defiende por decreto”

El punto que abordó Valenzuela extensamente durante la mañana de este miércoles se explicaron, en parte, por la serie de reacciones que se generaron a raíz de la interpretaciones varias de las declaraciones de Kast.

Jara, la candidata oficialista, sostuvo que “las leyes se disputan en el Congreso Nacional con la amplia cantidad de miradas que hay en el país”.

En tanto, Matthei, por el lado de Chile Vamos, señaló que el Congreso era “muy importante. Es una frase desafortunada”.

En el Parlamento, en tanto, también hubo referencias a lo dicho por Kast. El comité socialista en el Senado fue uno de los más severos al cuestionar al candidato republicano. Junto con denominar sus expresiones como “despreciativas”, integrantes de la instancia, como el jefe del comité, Juan Luis Castro, mencionaron que “deja abierta la puerta a gobernar por decreto, con grados de autoritarismo que van más allá de lo constitucional”.

“Insinuar retrocesos de esa magnitud es peligroso y un riesgo para Chile”, advirtió.

En tanto, el senador DC Iván Flores mencionó que “a Kast, con sus declaraciones, se le cayó la estantería democrática. Se está mostrando como un esbirro de la dictadura”.

El diputado Jorge Alessandri (UDI), quien estuvo en el encuentro, en tanto, dijo: “Al señor (Hugo) Chávez le escuchamos alguna vez esto de que iba a gobernar por decreto, ¿cierto? Yo estoy seguro de que José Antonio Kast no está pensando saltarse la Constitución”.