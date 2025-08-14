La reacción de estudiantes al proyecto que busca prohibir celulares en colegios:  “No podemos estar totalmente desconectados”

El 6 de agosto la Comisión de Educación aprobó en general el proyecto que prohíbe el uso de celulares en colegios. Al ser consultados, los estudiantes creen que está bien que su uso esté regulado.

Compartir

Recientemente la Comisión de Educación del Senado aprobó en general el proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares en colegios, permitiendo su uso solamente con fines educativos o por motivos de salud. Ahora la iniciativa deberá ser votada por la Sala.

El proyecto propone, entre otras medidas, prohibir su uso desde el nivel parvulario hasta sexto básico, y busca establecer regulaciones sobre su utilización adecuada para estudiantes de séptimo básico a cuarto medio.

La experta en educación digital, Carolina Pérez, expuso frente a la comisión y señaló que, según expertos, “esta pandemia de salud mental la podemos revertir en dos años, pero como sociedad tenemos que tomar medidas”. De acuerdo con Pérez, la primera es que los colegios sean lugares libres de celulares desde prekínder a cuarto medio durante la totalidad de la jornada escolar.

Pérez evidenció esta realidad con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 2022 que señala que Chile es el tercer país que más se distrae en clases porque usan recursos digitales.

La opinión de los estudiantes

Arie Baytelman es alumno de cuarto medio y en su colegio ya se han tomado medidas para regular el uso de los teléfonos celulares. Según su experiencia, “sí da un contexto más educativo, pero es una herramienta que sigue siendo necesaria y no podemos estar totalmente desconectados desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde”. Baytelman señala que hay actividades cotidianas que requieren su uso, como la coordinación de la salida del establecimiento educacional.

En su colegio existen varias medidas para regular el uso del teléfono, como dejarlo en una caja durante las clases y devolverlo solo en los recreos, o quitarlo todo el día y solo tenerlo de vuelta durante el recreo de almuerzo, que es el más largo y dura 45 minutos. “Es una forma de mantener el contexto educativo y la gente no está mirando el teléfono en clases, pero también tengo a disposición el celular por si realmente necesito algo”, agrega el estudiante.

Otro escolar, que tiene 15 años, coincide con Baytelman en la importancia de regular su uso. En su colegio también está prohibido utilizar el celular en clases, solo se puede sacar para buscar información, revisar guías, ver presentaciones de PowerPoint o –con autorización del profesor– llamar a sus papás. “Al tener el teléfono, uno genera la sensación de tener que usarlo. Uno termina utilizándolo y no prestando atención a la clase”.

Además, en su colegio quitan el teléfono si es que descubren a algún alumno usándolo, exigen que los apoderados lo vaya a retirar y les ponen una anotación negativa.

Ante esta discusión, Carolina Pérez sentenció: “Que los papás y las mamás, y los colegios y las autoridades entiendan que esto no es antipantalla ni antitecnología, es entender qué tecnologías, con qué fin y para qué edad“.