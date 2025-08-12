El CEP inaugura su ciclo ‘Genios chilenos’ con foco en Sergio Larraín, Madame Errázuriz y Gordon Matta-Clark: “Son personas rarísimas, extrañas, que vivieron intensamente”

El ciclo “Genios chilenos” del CEP, curado por Rafael Gumucio, explora la vida y obra de tres vanguardistas que rompieron los límites del arte y la cultura nacional. En su primera sesión, el escritor y crítico invita a conocer al fotógrafo Sergio Larraín, en conversación con su sobrina, Catalina Mena.

Compartir

Este martes 12 de agosto, el Centro de Estudios Públicos (CEP) retoma el exitoso ciclo “Genios chilenos”, guiado por su curador Rafael Gumucio, que invita a recorrer la vida y obra de tres destacados vanguardistas: el fotógrafo Sergio Larraín, la diseñadora y coleccionista Madame Errázuriz, y el arquitecto Gordon Matta-Clark. Tres nombres, tres visiones del espacio y tres épocas distintas, unidos por un mismo objetivo: romper y abrir los márgenes establecidos en el arte y la cultura chilena.

En palabras del curador, la idea de “Genios chilenos” reúne a personas que nacieron en el país o que tienen alguna vinculación con Chile, y que comparten una manera particular de pensar, ver el mundo y crear arte. “Pero también de crear sus vidas de forma completamente distinta y audaz, siendo pioneros, transformadores y distintos en sus campos, con una visión del lenguaje y de su propio arte totalmente inesperada.”

Tal como en ocasiones anteriores, este ciclo propone hacer una revisión histórica de estos personajes junto al destacado escritor Rafael Gumucio, con la idea de detectar en distintos creadores aquellos rasgos que evocan al “genio chileno”.

En esa línea, estos genios elegidos para el ciclo no son solo excelentes artesanos o ejecutantes en sus disciplinas, sino personas que han marcado la diferencia y que, por ello mismo, han vivido un conflicto, un modo de ser y una forma de ver el mundo igualmente inesperados.

Aunque cada uno se desarrolló en su propia disciplina, para Gumucio lo que los une es una visión inesperada y transformadora de su arte, una visión que no solo envuelve su trabajo, sino también sus vidas. “Son personas rarísimas, extrañas, que vivieron intensamente una forma de vivir la vida de manera artística, transformadora e inesperada; a veces conflictiva, siempre en la frontera, en el límite de cada una de sus disciplinas”, explica Gumucio.

Como adelantó Javiera Parada, coordinadora de Arte y Cultura del CEP, “la programación cultural y artística del Centro de Estudios Públicos para este segundo semestre tendrá un foco particular en la arquitectura”.

“Chile es uno de los países con la arquitectura más interesante, con renombrados arquitectos y proyectos originales. Nos parece importante analizar, estudiar y revisar la relación de la arquitectura con diversos aspectos de nuestra cultura, nuestra filosofía y nuestra historia”, agregó.

Por último, el curador Rafael Gumucio considera que en Chile “necesitamos la valoración internacional porque aquí nos conocemos tanto, nos odiamos tanto y nos vigilamos tanto, que es muy difícil que reconozcamos el talento. Finalmente, sentimos que el talento es algo muy fácil y muy simple, y no entendemos bien el vocabulario del talento, el vocabulario de la genialidad. Así que, por desgracia, sí, necesitamos ser profetas, pero no en nuestra tierra, porque en la tierra no hay profetas”.

En esta primera fecha, Gumucio comenzará con la revisión de la carrera y legado de Sergio Larraín, enigmática figura que se reconoce como el fotógrafo chileno más famoso en el mundo, a través de una conversación con la escritora, crítica de arte y sobrina del artista, Catalina Mena. Esta sesión se realizará este martes 12 de agosto a las 18:30 horas de manera presencial en la sede del CEP, ubicada en Monseñor Sótero Sanz 162, Providencia.