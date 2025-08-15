Con ayuda desde el exterior y mediante el uso de un cable de acero: Gendarmería informa fuga de tres reos de la cárcel de Valparaíso 

"El escape se concretó mientras la población penal se encontraba en horario de encierro en sus respectivos módulos", explicaron desde Gendarmería. Uno de los reos está condenado por el asesinato de un carabinero.

Durante la madrugada de este viernes 15 de agosto, se produjo la fuga de tres reos desde el interior del Complejo Penitenciario de Valparaíso.

Gendarmería, a través de un comunicado, dio a conocer esta situación, dando cuenta que la fuga se produjo con ayuda desde el exterior y mediante el uso de un cable de acero.

“Durante la madrugada del día de hoy, tres privados de libertad se dieron a la fuga desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso con ayuda desde el exterior”, partió exponiendo Gendarmería en su comunicado.

En el mismo escrito se describió que “el escape se concretó mientras la población penal se encontraba en horario de encierro en sus respectivos módulos, ocasión en la cual el personal apostado en un puesto de vigilancia, alerta que internos estarían ejecutando una fuga, constituyéndose personal de servicio de manera inmediata en el lugar, momento en el que se percatan de la presencia de un cable de acero, mediante el cual concretaron su huida”.

“Inmediatamente se activaron todos los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, procediendo a realizar el censo a la población penal”, remarcó Gendarmería en su comunicado..

Además, la citada institución estableció que “de forma paralela se dio cuenta al Ministerio Público y se estableció la debida coordinación con las policías para activar la recaptura”.

Por último, el se informó que se dio instrucción a “la ejecución de sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades y contribuir con el esclarecimiento de los hechos”.

Los reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso

De acuerdo a información que entregó Radio Bío Bío, los tres reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso son: Claudio Alexander Fornes Vicuña, Jairo Adonis González Miranda y Juan Israel González Quezada, los tres de nacionalidad chilena.

Fornes Vicuña cumple condena por tráfico de drogas y robo con homicidio, González Miranda por robo con homicidio, mientras que González Quezada por el asesinato del carabinero David Florido Cisternas.