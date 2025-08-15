Paciente apuñaló y robó a funcionaria de Cesfam en Puente Alto tras ser atendido: “Hoy día estamos a merced de la delincuencia y de los narcotraficantes”

La funcionaria, quien se encontraba en horario laboral, fue atacada con un arma blanca en las afueras del Cesfam San Gerónimo de Puente Alto.

Una funcionaria del Cesfam San Gerónimo de Puente Alto fue apuñalada en las afueras de dicho centro asistencial durante su jornada laboral. De acuerdo con la presidenta nacional de la Confusam, Gabriela Flores, su atacante fue un usuario del recinto asistencial, quien incluso alcanzó a ser atendido por otro trabajador.

El ladrón la siguió hasta su auto cuando ella se dirigía a sacar algunas cosas, le robó las llaves, sus pertenencias y le clavó el arma blanca en la zona de la clavícula.

La mujer recibió atención médica y se encuentra a salvo. Además se recuperaron los artículos personales de la funcionaria. El agresor fue detenido y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público.

No es la primera vez que funcionarios de un Cesfam son agredidos. Ante esta realidad, Flores señala que existen compromisos de protección hacia sus trabajadores que no se están cumpliendo: “Hoy día es el arma blanca, hace pocos días fue el arma de fuego acá y en otros lugares. En estas condiciones nosotros no podemos seguir entregando salud. Estamos haciendo un llamado al gobierno, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio del Interior y al Presidente de la República. Y el gobierno está al debe en esta materia con los funcionarios de la salud municipal”.

“El Gobierno está al debe”: Confusam exige resguardo policial

La presidenta de Confusam Chile agrega que estas situaciones no solo ocurren en los Cesfam, sino que también pasan cuando hacen salidas a terreno. “Por eso nosotros decimos que el Gobierno está al debe. Abandonó la atención primaria porque hoy día estamos a merced de la delincuencia y de los narcotraficantes“.

Flores exige que haya un punto fijo de Carabineros en los Cesfam donde la violencia es reiterada: “Son nueve centros en el país que estamos revisando si eso se está dando”. Además, demanda que se hagan las rondas de patrullaje a 100 metros a la redonda de los recintos de salud para tranquilizar a trabajadores y usuarios. “Nos roban instrumentos, insumos, nos quiebran vidrios y puertas, y nos atacan las ambulancias estacionadas”.