“La vida que siempre has deseado”: Autora con más de 10 millones de seguidores lanza su libro de autoconocimiento

"El método que te puede cambiar la vida y del que millones de personas no dejan de hablar", promete el libro en su carátula. La autora con más de 10 millones de seguidores y bestseller de The New York Times lanza su nueva obra ´La Teoría del Let Them´ y asegura que el beneficio de leerla es que "te devuelve tu vida".

¿Qué pasaría si la felicidad, el éxito y el amor fueran más fáciles de alcanzar de lo que crees? La autora con más de 10,8 millones de seguidores en Instagram, Mel Robbins, lanza su libro ´La Teoría Let Them: la clave está en soltar´. Esta guía de autoayuda promete guiarte para que logres “soltar las expectativas, el control, las comparaciones y el miedo a empezar a vivir plenamente”. Su lectura te asegura “alcanzar todo tu potencial para dar el siguiente gran paso hacia la vida que siempre has deseado“, como se lee en su revés.

El día de la graduación de su hijo menor, Mel Robbins quería tenerlo todo bajo control. Se comenzó a estresar por temas de organización que a su hijo y sus amigos no les importaban: ¿Dónde irían a cenar antes de la fiesta? ¿Por qué la pareja de su hijo no quería usar un ramillete? Estaba lloviendo, ¿Cómo se movilizarían sin arruinar sus trajes y vestidos?

Ante su insistencia, su hija mayor la agarró del brazo muy molesta y le dijo: ´Déjalos (let them) ir a comer donde quieran, déjalos (let them) que vayan sin ramillete, déjalos (let them) que se mojen. Déjalos (let them) es su fiesta de graduación, no la tuya´. Luego de esas palabras, Robbins entendió que debía soltar sus preocupaciones. Así nació la Teoría Let Them.

El libro comparte historias personales, investigaciones de expertos en psicología, neurociencia y desarrollo personal. Ha vendido más de seis millones de copias en seis meses.

En su lanzamiento, la autora detalla que “la teoría te enseña a entender lo que sí está bajo tu control y lo que no”. “Yo viví toda mi vida preocupándome por lo que no puedo controlar y les prometo que hay una manera más fácil de vivir tu vida“, enfatiza.

“El beneficio de la teoría es que te devuelve tu vida”

“Yo antes era una control freak; quería cambiar y arreglar a todos. El beneficio de la teoría es que te devuelve tu vida. Comencé a darme cuenta de que estaba permitiéndome a mi misma preocuparme por cosas que no merecían mi tiempo, y donde pones tu tiempo determina tu calidad de vida”, confiesa.

La autora asegura que al comenzar a aplicar la Teoría Let Them a tu vida diaria, “te vas a dar cuenta de que el 99% de las cosas por las que nos estresamos vienen por personas o factores externos”.

“El libro no te hace pasivo frente a las cosas que pasan en el mundo si no que te ayuda a reconocer que ocurrirán y que no es tu responsabilidad preocuparte por cosas que no puedes controlar”, finaliza.