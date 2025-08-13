Así fue como Pedro Pascal perdió el rol protagónico de “Weapons” ante Josh Brolin: la película de terror que hoy es aplaudida por la crítica

El director de “Weapons” reveló que Pedro Pascal estuvo a punto de interpretar al personaje que hoy encarna Josh Brolin en la película de terror que cosecha halagos de la crítica especializada. La huelga de actores de Hollywood, iniciada en julio de 2023, jugó un rol fundamental en que Pascal no fuera parte del elenco definitivo.

Pedro Pascal atraviesa un dulce momento en su carrera. Su presencia en exitosas series como Mandalorian o The Last of Us se ha expandido al cine con varios estrenos este año, como Los 4 Fantásticos o Amores materialistas, junto a Dakota Johnson. Aun así, ese gran momento pudo haber sido todavía más relevante.

Así lo confirmó Zach Cregger, director de Weapons, película de terror que para algunos ya es la mejor del año. El papel que hoy interpreta Josh Brolin, y que ha sido aplaudido por la crítica, originalmente estaba pensado para el chileno Pedro Pascal.

En conversación con Entertainment Weekly, Cregger reveló que el personaje de Archer, padre de uno de los niños desaparecidos, estaba originalmente pensado para Pascal.

Según el director, una serie de cambios en el reparto fueron necesarios tras la huelga del Sindicato de Actores de Cine iniciada en julio de 2023, la cual paralizó la industria por varios meses. La agenda de Pascal se volvió incompatible con las fechas de rodaje, obligando a reestructurar todo el elenco.

En la versión inicial, además de Pascal, estaban contemplados Brian Tyree Henry, Renate Reinsve y Austin Abrams, siendo este último el único que permaneció en la producción final, interpretando a James, un hombre sin hogar con adicciones.

Abrams contó que quedó fascinado con el trabajo de Cregger tras ver Barbarian (2022) y no dudó en aferrarse al papel cuando tuvo la oportunidad. Por su parte, la elección de Julia Garner como la profesora Justine Gandy se dio tras una videollamada en la que, en apenas tres minutos, Cregger sintió que era la candidata perfecta por su inteligencia y comprensión del personaje.