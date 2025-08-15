Marco Enríquez-Ominami: “Renuncié al Grupo de Puebla para enfocarme en la campaña, es la elección más abierta que he enfrentado”

En esta entrevista, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami anuncia que dejó su cargo en el Grupo de Puebla, que abarca a la mayoría de los presidentes progresistas de Sudamérica, para concentrarse por completo en su campaña. Asegura que partió con desventaja porque recién podrá hacer campaña y participar de los debates. "Quiero denunciar que hay una falla democrática", asegura.

Por M. Browne y S. Palma

En los próximos días, Marco Enríquez-Ominami inscribirá su candidatura presidencial y tiene preparado un fuerte despliegue para equiparar los días de desventaja con los que corren los candidatos independientes. “Quiero denunciar que hay una falla democrática”, asegura a The Clinic el candidato en su casa.

Y agrega: “Me la están poniendo muy difícil. 66 días de campaña versus cuatro meses que ha tenido Jeannette Jara. Lo que yo propongo es que los candidatos independientes nos inscribamos el día de la primaria. Llevan 13 debates y me tienen de comentarista”.

“A Jara y a Kast me los voy a topar recién el 10 de septiembre. Yo le pido a los lectores que se pregunten: qué increíble cómo se la hacen difícil la vida a los independientes”. Cuestionamientos permanentes y 66 días de campaña”, acusa Enríquez-Ominami.

De todas formas, Enríquez-Ominami se muestra optimista. Dice que este año llega mejor aspectado que en ocasiones anteriores, en las que acusa que se vio afectado por injurias de sus competidores.

“Esta es la elección más abierta que he enfrentado, con voto obligatorio además. Siempre me han dado 1% las encuestas, incluso en 2009. Así que el 1% lo conozco”, comenta Enríquez-Ominami.

—¿Alcanzará a recorrer Chile?

—Claro, pero no puedo hacerlo inmediatamente porque tienen que revisar mis firmas. Son 10 días hábiles de revisión de firmas, después hay cinco días para que el Partido Republicano una vez más me impugne. Porque siempre me impugnan. Y después el 5 o 6 de septiembre candidato. Y tengo que esperar hasta el 10 para ver a Kast y Jara en un debate. Una anécdota, y lo digo con dureza: la candidata que le gusta el diálogo, no va a los diálogos. La candidata que le gusta el diálogo abandonó su silla, en un abandono de deberes democráticos gravísimo, y dejó a la derecha dura a sus anchas diciendo barbaridades.

—Una de sus principales actividades hoy es su rol como coordinador del Grupo de Puebla, donde debe articular a liderazgos internacionales. ¿Piensa en dejar ese cargo?

—Ya lo hice. Renuncié al Grupo de Puebla para concentrarme en la campaña hace una semana, esta es la elección más abierta que he enfrentado.

—¿Cuál es el motivo de la renuncia?

—Es imposible, es completamente incompatible, una dedicación a tiempo completo con la asimetría democrática que quiero denunciar en esta entrevista. Acá hay un calendario mal hecho. Jeannette Jara lleva cuatro meses en campaña con recursos públicos. Yo estoy recién invitado al primer debate presidencial el 10 de septiembre, cuando queden 66 días de campaña, en CHV. 120 días de campaña para Jara y yo con 66 días. Y el primer debate no televisado, la candidata Jara avisó que no va y no va a ninguno más.

—O sea, de verdad se le está alimentando la idea de que puede mejorar su desempeño.

—Sí, pero por varias razones. En las otras cuatro elecciones había distintos contextos, en las que hubo muchos ataques sin sentido. Pero creo que de todas las últimas esta es la elección más abierta. Donde una candidatura independiente puede tener más espacio, con voto obligatorio. Y con las dos opciones primeras que ya fueron rechazadas en distintos plebiscitos constitucionales. En materia económica, Kast, Matthei, Parisi y Kaiser no pueden sostenerse, porque dicen que el modelo económico de los 80, con los Chicago Boys, fue exitoso y fue un fracaso. Y los cuatro transmiten eso. Y como la candidata oficialista no es legítima para hablar de economía, porque tiene un problema de productividad, competitividad, crecimiento, no va a hablar de eso. Entonces, la candidata oficialista pretende algo que es negación culpable de la realidad.

—¿Por qué?

—Creer que puedes ganar una elección con un Gobierno que está mal evaluado y que hizo un desmadre en materia de indicadores. Te los leo: crecimiento, desempleo, productividad, competitividad, listas de espera en salud, delincuencia. Te podría dar 10 más. ¿Crees que puedes ganar una reelección cuando estás gobernando? Es un debate muy incómodo.

—¿Cree que Jara y Kast tocaron un techo?

—Dos cosas, creo que son mundos distintos. Insisto en que ambos ya fueron rechazados. La izquierda que no fue diversa, panfletaria, incompetente, fracasó en septiembre de 2022. Y yo voté Apruebo por fidelidad, pero se acabó la cuenta de ahorro de esa izquierda incompetente. No me pidan que me subordine a un gobierno incompetente. Al frente tienes a José Antonio Kast, una derecha dura, que confunde orden moral con seguridad. Que prometió una constitución de mano dura en seguridad y lo transformó en un dilema moral. Y los chilenos también lo rechazaron. Esas dos candidaturas son un problema para Chile. Cierra los ojos e imagina que gana Kast: ¿Tú crees de verdad que va a poder avanzar? Imagínate que gana Jara: ¿Va a ser mejor gobierno que este? Ni lo uno ni lo otro. La alternativa somos nosotros. Jara prometió cosas imposibles y pidió disculpas después.

—También le podrían decir que perdió cuatro elecciones.

—Sí, pero no pasé a segunda vuelta. Nunca fui plebiscitado. Y hubo dos elecciones que estuve con lepra electoral por acusaciones infundadas.

—¿Tiene pensado hitos de campaña para lo que viene ahora?

—Vamos a presentar, de acuerdo a la Ley, el día que nos inscribamos el programa de Gobierno, que va a estar muy centrado en los capítulos más importantes de los chilenos: pensiones, salud, educación, economía; la declaración de patrimonio; y el equipo lo vamos a ir mostrando a medida que avance la campaña. Y buena parte de nuestras propuestas van a sorprender. Junté 37 mil firmas. Tengo una fuerza ciudadana, que no es suficiente, porque no estoy divorciado de la realidad. Yo doy por verdaderas a las encuestas. Solo subrayo que hace cuatro años en estas fechas José Antonio Kast tenía 4%.