Condenan a prisión a delincuentes que se hacían pasar por carabineros para asaltar: portaban esposas, radios y placas para confundir a las víctimas

Cuatro personas fueron condenadas luego de ser procesados por una serie de asaltos que realizaron en noviembre de 2022, en el que se hacían pasar por policías. Los imputados tenían diferentes elementos, como placas del ejército que simulaban como policiales, radios, chaquetas y otras prendas color verde, para confundir a las víctimas

Compartir

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó, por una serie de delitos, a un grupo de delincuentes que se hacían pasar por carabineros para realizar asaltos. En total son cuatro las personas condenadas. La condena mayor fue a Áxel Alfredo Moreno de la Barra, por cinco años y un día de presidio efectivo por robo con intimidación. Además recibió una segunda pena de tres años y un día de reclusión, por porte de arma de fuego prohibida.

Otras tres personas fueron coacusadas y deberán cumplir una condena de tres años y un día por receptación de vehículo motorizado. También tendrán una segunda pena de tres años y un día de reclusión por porte de arma.

Los casos por los que fueron juzgados datan de 2022. El primero, fue un asalto ejecutado en la Copec de Av. Matta. En este, Moreno de la Barra junto a desconocidos asaltaron a una persona, luego de bajarse de un auto Nissan Versa, con placas, vestimenta que simulaba la de policías, y armas de fuego adosadas a las piernas. Tras confundir a las víctimas, las asaltaron robándoles dinero en efectivo y otras pertenencias. Luego, escaparon en el mismo vehículo, que había sido reportado como robado.

El segundo caso, se logró confirmar la participación de los cuatro imputados. El 27 de noviembre asaltaron a tres personas, también simulando ser funcionarios policiales. En esa ocasión apuntaron a las víctimas con armas de fuego y logran sustraer y apropiarse de teléfonos, billeteras y cadenas de oro.

En un tercer asalto se logró detener a los cuatro imputados. Fue el 29 de noviembre, una semana después, en Independencia. Los delincuentes se movilizaban en el mismo Nissan robado, se acercaron a las víctimas simulando ser funcionarios policiales, también con vestimentas y armas de fuego. Luego le robaron teléfonos celulares, un anillo de oro, una cadena, y las llaves del autor.

Los autores del delito fueron denunciados por testigos, y tras ser perseguidos por carabineros, chocaron con una reja y fueron detenidos.

Cómo operaban los delincuentes que se hacían pasar por carabineros

Según detalla el fallo, carabineros logró incautar una serie de especies que permitieron identificar que los delincuentes se hacían pasar por policías.

Entre esto estaban unas esposas de seguridad sin marca ni número de serie; dos placas metálicas de Ejército; fundas de pistola plástica color negro; dos radios portátiles; un cuchillo; un gorro de polar color verde; tres porta documentos; y dos chaquetas color verde. También tenían un arma de fogueo marca Bruni modificada y una pistola de fogueo marca Blow modificada. Ambas son aptas para el disparo de munición convencional.

Foto: Agencia UNO.

Según redacta el fallo, el Ministerio Público logró acreditar que los acusados “emplearon en todas las oportunidades un ardid consistente en la simulación de ser funcionarios policiales. Esta estrategia tenía como propósito facilitar el primer encuentro con las víctimas para que evidentemente ellas no se percataran que estaban siendo asaltadas, derivando posteriormente en el asalto propiamente tal cuando las víctimas se daban cuenta que estas personas no eran funcionarios policiales y que lo único que pretendían era sustraerles especies haciéndose pasar por tales”.

Además, “no solo simulaban ser policías y ponían una amenaza simulada a las víctimas, sino que también portaban armas, siendo que al menos una de las armas que portaban era efectivamente un arma verdadera, no de juguete. Respecto a la simulación, explicó que incluía vestimentas y placas de bronce que posteriormente el tribunal vería en imágenes, las cuales decían ‘ejército’, aunque evidentemente no correspondían a funcionarios reales. Los imputados simulaban claramente ser policías de civil, no los policías de carabineros que visten uniformes”.