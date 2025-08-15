“Para ellos es más cómodo mirar hacia la extrema derecha”: Calisto anuncia candidatura independiente al Senado, carga contra Chile Vamos y destraba negociación parlamentaria

Con esta decisión del actual diputado por Aysén, quien fue recientemente desaforado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique por un presunto fraude al fisco, se destrabaron las conversaciones entre Demócratas y Chile Vamos para alcanzar un acuerdo de pacto parlamentario.

Compartir

Miguel Ángel Calisto, quien se había convertido en la piedra de tope en las conversaciones entre Demócratas y Chile Vamos para alcanzar un acuerdo de pacto parlamentario, finalmente anunció que se presentará en las elecciones de noviembre como candidato independiente al Senado.

La situación de Calisto, actual diputado por el distrito 27 y quien recientemente fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique por un presunto fraude al fisco ocurrido con asignaciones de sus colabores, había dejado en la cuerda floja las conversaciones entre Demócratas y Chile Vamos.

Y es que desde la UDI manifestaron reparos a que el exmilitante DC integrara la lista, debido a su desafuero y las acusaciones en su contra. Desde Demócratas, en tanto, la líder de la colectividad, Ximena Rincón, salió en defensa de Calisto y llamó a respetar su presunción de inocencia.

En ese clima de tensión, Calisto -que es independiente, pero contaba con apoyo de Demócratas-, anunció que se reunirá las firmas necesarias para competir por un escaño en el Senado por la Región de Aysén.

“No es mi intención, y nunca lo ha sido, afectar las negociaciones del Partido Demócrata en una relación con Chile Vamos”, expresó Calisto este viernes al dar a conocer su determinación.

Tras ello manifestó que “Chile Vamos se está perdiendo una oportunidad de crecer hacia el centro, de crecer hacia nuevos electores. Para ellos es más cómodo mirar hacia la extrema derecha y no hacia un electorado más moderado o de centro”.

El acuerdo entre Demócratas y Chile Vamos

Horas después de que Miguel Ángel Calisto anunciara su candidatura a la Cámara Alta en calidad de independiente, Demócratas y Chile Vamos oficializaron el pacto parlamentario para las elecciones de noviembre.

“En un paso trascendental de unidad y gobernabilidad para Chile, la coalición ChileVamos -Evópoli, UDI, RN- y el partido Demócratas han alcanzado un acuerdo de pacto parlamentario”, manifestaron las colectividades involucradas en este acuerdo, a través de un comunicado.

“Es un gran paso que cuatro partidos que estuvieron por el abrumador triunfo del Rechazo en el año 2022, hoy vuelvan a unir sus caminos y sus voluntades por el bien de Chile”, agregaron.

Junto con ello, señalaron que “este acuerdo será formalizado el día de mañana, sábado 16 de agosto, en las oficinas del Servicio Electoral”.