Con The Skatalites en tres jornadas y debutando en el Parque Ciudad Empresarial: los detalles de La Yein Fonda 2025

La histórica banda jamaiquina asoma como la gran novedad que ofrece La Yein Fonda 2025, en cuyo cartel también destacan la agrupación peruana Los Mirlos, además de los chilenos Los Jaivas, Los Vásquez, entre otros. Por supuesto, también estarán los anfitriones del evento, Los Tres.

Compartir

Cuando queda un poco más de un mes para el inicio de las Fiestas Patrias, La Yein Fonda 2025 anunció su cartel e inició el correspondiente proceso de venta de entradas.

El evento que este año se llevará a cabo en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba, del 17 al 20 de septiembre, tendrá como gran novedad la presencia de la histórica banda jamaicana The Skatalites.

La agrupación que grabó una versión de “Amor violento” junto a Los Tres, se presentará en tres jornadas: miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de septiembre.

La otra banda internacional que dirá presente en La Yein Fonda 2025 será la agrupación peruana Los Mirlos, la que ya se presentó en la edición del año pasado.

Los exponentes de la cumbia amazónica y psicodélica se presentarán los días 17, 18 y 20 de septiembre.

En cuanto a artistas nacionales, en el cartel de La Yein Fonda 2025 destacan los nombres de Los Jaivas, Gepe, Joe Vasconcellos y Los Vásquez. Estos últimos debutarán en este certamen.

Por supuesto estarán los anfitriones Los Tres, como también invitados habituales del mundo de la cueca como María Esther Zamora y Torito Alfaro.

Además habrán presentaciones musicales para el público infantil, como Tikitiklip y El Perro Chololo y su Banda.

Cambio a Huechuraba y precios de las entradas

Cabe recordar que en esta edición 2025 de La Yein Fonda, la organización decidió trasladar el evento al Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba. En 2024 la fiesta se realizó en el Parque Estadio Nacional de Ñuñoa.

La Yein Fonda se llevará a cabo el 17, 18, 19 y 20 de septiembre, y contará con cocinerías, juegos tradicionales, además de la variada oferta de música en vivo. Cada jornada comenzará al mediodía.

Las entradas ya están a la venta a través de Puntoticket. El precio normal de la entrada Matiné (ingreso solo hasta las 15:00 horas) es de $9.200, mientras que la Preventa 1 de Estelar (ingreso libre durante todo el día) es de $13.800.

Eso sí, se ofrecen descuentos para afiliados a Caja Los Andes, como también a través del pago mediante la tarjeta Tapp.