Francisco Chahuán rechaza las “insistentes solicitudes” y no se presentará como candidato a diputado: “Seguiré aportando desde nuevos espacios”

En RN pretendían que Francisco Chahuán -imposibilitado de presentarse a la reelección en el Senado-, compitiera por un cupo a la Cámara Baja en el distrito 7, ya que sus buenos antecedentes en diferentes sondeos permitían proyectar un buen resultado para la colectividad. "A pesar de encuestas favorables y petición de mi partido, no postularé a la Cámara de Diputados", manifestó el propio parlamentario, junto con avisar que "esta no es una despedida de la vida pública".

Francisco Chahuán, uno de los senadores que no podrá presentarse a la reelección en la Cámara Alta en las elecciones parlamentarias de noviembre, anunció que tampoco será candidato a diputado, rechazando así una propuesta que le hicieron en reiteradas ocasiones desde su propio partido, Renovación Nacional.

A través de una carta en publicada en sus redes sociales, el senador por la Región de Valparaíso dio a conocer esta determinación. “Ante reiteradas consultas, aclaro que a pesar de encuestas favorables y petición de mi partido, no postularé a la Cámara de Diputados, terminando mi periodo parlamentario como senador en marzo 2026. Creo en la renovación de liderazgos y seguiré aportando desde nuevos espacios”, expresó Chahuán a modo de introducción.

Luego, al interior de la citada misiva, el abogado que reside en Viña del Mar profundizó en los motivos de sus decisión. “Hoy, ad portas de concluir mi mandato senatorial, y pese a las insistentes solicitudes de que postule como diputado -sabiendo que las encuestas me favorecen ampliamente-he decidido no ser candidato. Como uno de los impulsores de la ley que limita la reelección, creo firmemente en la renovación política. Chile necesita abrir paso a nuevos liderazgos que asuman con compromiso y altura de miras las tareas que el país exige”, estableció.

En la carta, también expresó que “esta no es una despedida de la vida pública. Seguiré sirviendo a Chile desde los espacios que la Providencia y la ciudadanía dispongan, porque mi vocación por lo societal -por lo que nos une como comunidad- es irrenunciable. La vida en común no es algo de lo que uno pueda desentenderse. Amo a Chile y a mi región de Valparaíso, y siempre estaré disponible para su gente, particularmente los más postergados y vulnerables”.

De la renuncia con elástico a las conversaciones parlamentarias

Cabe recordar que en abril pasado, Francisco Chahuán renunció a su militancia en Renovación Nacional, ante las gestiones de última hora de Chile Vamos para desarrollar unas primarias presidenciales con Evelyn Matthei.

La acción no tuvo mayor efecto y a fines de mayo, Chahuán terminó retomando su militancia en RN, tras llenar una ficha con sus datos que le hizo llegar a la secretaria general del partido, Andrea Balladares.

Tras esa renuncia con elástico, comenzó a barajarse la posibilidad de que Francisco Chahuán se presentara a diputado por el distrito 7, debido a sus favorables antecedentes en diferentes sondeos.

“Se debatió, pero quedó solo como eso. A mí me encantaría que fuera candidato a diputado“, explicó a The Clinic Alfonso Vargas, presidente de RN en la Región de Valparaíso, a mediados de junio.

Sin embargo, tras la respuesta definitiva y negativa de Francisca Chahuán, los nombres de RN para el distrito 7 (Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso, Viña del Mar) serán Andrés Celis, Rugero Cozzi y Samira Chahuán.

En entrevista con este medio a fines de abril, a Francisco Chahuán se le preguntó por futuros desafíos, considerando la posibilidad de no volver al Congreso. Específicamente se le consultó por la posibilidad de presentarse como candidato a alcalde, ante lo que respondió lo siguiente: “Por supuesto, hay desafíos pendientes en mi propia región, en mi comuna. Pero también en el mundo académico. Yo tengo dos magister, voy a comenzar a hacer clases en la UC de Murcia, en la U de Salamanca me están pidiendo que haga clases en el verano. Yo fui gerente de una empresa antes de ser parlamentario, puedo volver al mundo privado”.