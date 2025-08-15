“Tremenda hazaña”: Harold Mayne-Nicholls anuncia que ya cuenta con las firmas exigidas por el Servel y que estará en la papeleta presidencial

"Hoy, como un ciudadano más, damos este paso para estar en la papeleta y representar a un gran grupo de moderados que queremos una mejor política", fue parte de lo que manifestó el expresidente de la ANFP, al dar a conocer que ya alcanzó los patrocinios exigidos por el Servicio Electoral.

Harold Mayne-Nicholls anunció este viernes que alcanzó los patrocinios que exige el Servicio Electoral para postularse como independiente a La Moneda, por lo que estará en la papeleta presidencial de noviembre.

A través de sus redes sociales, el expresidente de la ANFP dio a conocer la noticia. “Desde el 1 de abril comenzamos este recorrido y hoy, gracias a ustedes y al equipo, hemos logrado la meta: reunir las 35.361 firmas mínimas exigidas por el Servel”, partió expresando.

Tras ello, Mayne-Nicholls comentó lo siguiente: “Nos dijeron que la política era un club cerrado y que no teníamos cabida en ella. Hoy, como un ciudadano más, damos este paso para estar en la papeleta y representar a un gran grupo de moderados que queremos una mejor política. Una política que ponga a las personas en el centro”.

Junto con ello, el exdirigente deportivo planteó que “esta tremenda hazaña no es mía, es de todos. Me siento profundamente honrado de recibir esta confianza. No voy a hacer promesas que no dependan de mí, pero sí puedo comprometerme a: acuerdos, diálogo, mesura, cordura, templanza y probidad. Esto recién empieza”.

De esta manera, Harold Maynne-Nicholls se suma a Marco Enríquez-Ominami como los candidatos independientes que han logrado reunir las firmas correspondientes para poder postularse al cargo de jefe de Estado.

Quien podría unirse a esta lista de independientes que estarán en la papeleta de noviembre es Eduardo Artés. El profesor, quien ya ha competido en dos presidenciales, aseguró a The Clinic que está a menos de 800 firmas de alcanzar la cantidad de patrocinios por el Servel.

Mayne-Nicholls: “Me ubico en el campo de los moderados”

En una reciente entrevista con The Clinic, Harold Mayne Nicholls remarcó los que, a su juicio, son los principales activos de su propuesta presidencial.

“Básicamente no tengo afiliación política. No tengo ni he pertenecido nunca a un movimiento político. Eso me hace no tener compromisos con nadie. Tampoco tengo relación directa con grandes grupos empresariales o qué se yo. Eso me permite actuar en total libertad”, declaró.

“Tengo, puedo estar equivocado, una cuota de mesura, cordura, tolerancia, superior a otros, no a todos, pero a otros. Jeannette (Jara) tiene también mucha mesura. Creo que no estoy en ninguno de los dos extremos. No es menor. Me ubico en el campo de los moderados”, agregó.